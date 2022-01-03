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Щольц хочет встретиться с Путиным уже в этом месяце, - Bild

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Берлин, Понедельник 03 января 2022 10:38
Щольц хочет встретиться с Путиным уже в этом месяце, - Bild Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что построение отношений с РФ является важным фактором и намерен взять этот вопрос под собственный контроль. Глава немецкого правительства планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, которое ссылается на неназванные источники, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой.

Указано, что это будет касаться, в частности, и газового вопроса.

Как заявляют в СМИ, внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер "уже в течение двух недель готовит встречу" Шольца с российским лидером в январе.

Bild сообщает, что такая ситуация "оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и газопровода "Северный поток-2".

Отмечено, наблюдатели в Германии уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, чем у социал-демократа Шольца.

Напомним, советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились в январе провести встречу, в ходе которой, в частности, обсудят ситуацию вокруг Украины.

Добавим, канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом в должности главы правительства новогоднем обращении к гражданам затронул ситуацию вокруг Украины и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом переговоров.

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