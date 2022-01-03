Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що побудова відносин з РФ є важливим чинником та має намір взяти це питання під власний контроль. Глава німецького уряду планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, яке посилається на неназвані джерела, Шольц прагне "нового початку" у відносинах з Москвою.

Вказано, що це стосуватиметься, зокрема, і газового питання.

Як заявляють у ЗМІ, зовнішньополітичний радник канцлера Йєнс Плетнер "вже протягом двох тижнів готує зустріч" Шольца із російським лідером у січні.

Bild повідомляє, що така ситуація "залишає за бортом "зелених", які загалом більш критично налаштовані щодо Росії, особливо з питань зовнішньої політики та газопроводу "Північний потік-2".

Зазначено, спостерігачі у Німеччині вже неодноразово говорили, що у глави МЗС Анналени Бербок інший погляд на вибудовування відносин із Москвою, ніж у соціал-демократа Шольца.

Нагадаємо, радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Йенс Плетнер і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак домовилися в січні провести зустріч, під час якої, зокрема, обговорять ситуацію навколо України.

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді глави уряду новорічному зверненні до громадян торкнувся ситуації навколо України та підкреслив, що непорушність кордонів не може бути предметом переговорів.