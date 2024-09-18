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Щодня 60 бригад енергетиків лагодять пошкоджені обстрілами мережі у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: щодня 60 бригад енергетиків лагодять пошкоджені обстрілами мережі у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Дуже велика руйнація, дуже велика кількість людей, які знеструмлюються. В Донецькій області кожен день працює 60 бригад, які відновлюють електроенергію від 10 до 100 тисяч людей кожної доби", - сказав він.  
 
Сахарук додав, що ця робота триває вже два з половиною роки і енергетики будуть й надалі її робити, бо у прифронтових регіонах щодня відбуваються обстріли.  
  
Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

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ДТЕКДонецька область