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Ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Очень большое разрушение, очень большое количество людей без света. В Донецкой области каждый день работает 60 бригад, которые восстанавливают электроэнергию от 10 до 100 тысяч человек каждые сутки", - сказал он.

Сахарук добавил, что эта работа длится уже два с половиной года и энергетики будут и дальше ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно проходят обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

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ДТЭКДонецкая область