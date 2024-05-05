Щоденно близько 150 людям відмовляють у виїзді за кордон, - прикордонники

Прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 150 особам. Деякі з цих осіб не мають потрібних документів для виїзду з України, а інші - не підпадають у категорію пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають необхідних документів, які б давали право на перетин кордону", - заявив він.

Як зазначив речник, станом на сьогодні в Україні не змінюються правила перетину кордону. Хоча він не виключив, що через новий закон про мобілізацію у правилах виїзду за кордон можуть зʼявитися зміни. Але вони не будуть кардинальними.

"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - сказав Демченко.