Ежедневно около 150 людям отказывают в выезде за границу, - пограничники
Пограничники ежедневно отказывают в выезде за границу около 150 людям. Некоторые из этих лиц не имеют нужных документов для выезда из Украины, а другие - не подпадают в категорию пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", - заявил он.
Как отметил спикер, по состоянию на сегодняшний день в Украине не изменяются правила пересечения границы. Хотя он не исключил, что из-за нового закона о мобилизации в правилах выезда за границу могут появиться изменения. Но они не будут кардинальными.
"Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статье относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", - сказал Демченко.
Выезд мужчин за границу
Напомним, что в Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В связи с этим военнообязанным запрещен выезд за границу. Мужчина можно выезжать из Украины только при определенных обстоятельствах (на лечение, сопровождение людей с инвалидностью и т.п.).
Кроме того, в Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Ранее спикер Госпогранслужбы отмечал, что по новому закону для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.
Подробнее о новом законе о мобилизации, а также кто, где и как будет вручать повестки - читайте в нашем материале.
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