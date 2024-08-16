Щоб зупинити ЗСУ в Курській області, РФ потрібно перекинути 100 000 солдатів, - військовий

Російській Федерації для того, щоб відкинути Збройні сили України з Курської області може знадобитись до 100 тисяч особового складу.

"Почнемо з того, що для того, щоб зупинити ЗСУ на Курщині їм треба перекинути десятки тисяч військових. А для того, щоб збудувати якісну оборону та зупинити наші війська їм потрібно від 50 до 100 тисяч особового складу, при чому особового складу лінійних бригад та підрозділів, а не цієї мішанини що вони мали зараз там", - розповів Тимочко.

Він зауважив, що для відбиття українського наступу Росія має залучити у Курській області лінійні бригади та підрозділи - піхота та десантники.Але для цього росіянам спочатку треба вибудувати логістику - розташувати склади зі зброєю, налагодити харчування, підвіз палива та БК.

"Я вже не кажу про паралельний наступ росіян, щоб відсунути наші війська - це складно і дуже розтягнеться у часі. Але це буде також залежати від місцевого населення - наскільки воно буде готове до опору. А зараз ми бачимо що воно абсолютно не налаштоване на опір ЗСУ. Тобто Путіну доведеться покладатись лише на військових і це змусить його міняти стратегію ведення війни", - вважає він.

На думку Тимочко, Росії у Курській області потрібен інший тип ведення бойових дій - мобільна війна.

"Це коли потрібно багато техніки, а навіть ті підрозділи, які зараз протиставлені ЗСУ - вони були забезпечені лише на 30-40%, все решта було на фронті в Україні", - зауважив він.