Чтобы остановить ВСУ в Курской области, РФ нужно перебросить 100 000 солдат, - военный

Российской Федерации для того, чтобы отвергнуть Вооруженные силы Украины из Курской области, может потребоваться до 100 тысяч личного состава.

"Начнем с того, что для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины что они имели сейчас там", - рассказал Тимочко.

Он отметил, что для отражения украинского наступления Россия должна привлечь в Курской области линейные бригады и подразделения - пехота и десантники, но для этого россиянам сначала надо выстроить логистику - расположить склады с оружием, наладить питание, подвоз топлива и БК.

"Я уже не говорю о параллельном наступлении россиян, чтобы отодвинуть наши войска - это сложно и очень растянется во времени. Но это будет также зависеть от местного населения - насколько оно будет готово к сопротивлению. А сейчас мы видим, что оно абсолютно не настроено на сопротивление ВСУ. То есть Путину придется полагаться только на военных и это заставит его менять стратегию ведения войны", - считает он.

По мнению Тимочко, России в Курской области нужен другой тип ведения боевых действий - мобильная война.

"Это когда нужно много техники, а даже те подразделения, которые сейчас противопоставлены ВСУ - они были обеспечены лишь на 30-40%, все остальное было на фронте в Украине", - отметил он.