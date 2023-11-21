Щоб не замерзнути взимку. В окупованому Токмаку росіяни привласнюють будинки де є опалення

Зокрема в окупованому Токмаку цього року окупанти не змогли розпочати опалювальний сезон. Тому частина міста знаходиться без тепла.

Для того, щоб не замерзнути росіяни випитують у колаборантів про будинки українців, які поїхали з Токмака і в яких є тепло.

"Комунальники надають списки тих квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під’єднані до тепломереж. Саме в такі квартири й заселюють особовий склад ворога", - пише ЦНС.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть цивільні люди. За даними ЗСУ, таким чином окупанти й надалі мають намір дотримуватися своєї вже знайомої тактики "живого щита", і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти у Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

Водночас за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області.

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