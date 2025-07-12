Щоб заблокувати роботу Київради, у хід йдуть всі методи, - Бондаренко

"Печерський районний суд міста Києва обрав мені запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вважаю це судове рішення повністю необґрунтованим. Політична мотивація вчергове перемогла закон. Бажання взяти Київ під контроль затьмарює усе інше. Бажання прибрати депутатів Київська міська рада із зали - у хід йдуть всі методи. Бо потрібно усунути Київського міського голову", - написав Володимир Бондаренко.

Депутат Київради також порівняв судові рішення стосовно представників центральної влади та київської.

"Мільярдні збитки, завдані чинним міністром - символічна застава та відсутність відсторонення. Недоведені збитки та повернута військовим зарплата до бюджету - цілодобовий домашній арешт і блокування будь-якої діяльності. Це - сучасна реальність", - наголосив депутат.

Він подякував депутатам від партії УДАР за підтримку і запевнив, що не припинить боротьбу.