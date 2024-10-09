Щоб виграти війну, потрібна працююча економіка та податки, - Мироненко

Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Мироненко розповів, що наразі компанії бракує 4 тисячі співробітників - це п'ята частина від потрібної кількості. І однією з основних причин дефіциту є мобілізація.

"Ми є однією з провідних компаній у питанні мобілізації та залишаємося нею від самого початку. У нас працює близько 60 тисяч співробітників, і з них понад 8 тисяч співробітників перебувають на передовій. На жаль, понад 600 наших працівників уже загинули. Щомісяця в наших компаніях мобілізують від 100 до 170 співробітників. І дуже складно знайти нових людей", - каже Мироненко.

Він пояснив, що багато українських чоловіків обирають неофіційне працевлаштування, щоб уникнути уваги військкоматів і не бути мобілізованими до армії. Забронювати ж потрібну кількість працівників "Метінвест" не може - не дозволяє законодавство.

"Для безперервної роботи технологічно складного виробництва, як металургійне, 50% персоналу замало, потрібно бронювати не меньше 80% співробітників. Звісно, можна мобілізувати всіх українських працівників, але без економіки та податків ще ніхто не виграв війни", - каже Мироненко.

Він також уточнив, що за перше півріччя 2024 року "Метінвест" сплатив майже 10 млрд грн (трохи менше ніж 217 мільйонів євро) податків і зборів.

Як відомо, група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.