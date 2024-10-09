Чтобы выиграть войну, нужна работающая экономика и налоги, - Мироненко

Мироненко рассказал, что в настоящее время компании не хватает 4 тысяч сотрудников - это пятая часть от нужного количества. И одной из основных причин дефицита есть мобилизация.

"Мы являемся одной из ведущих компаний в вопросе мобилизации и остаемся ею с самого начала. У нас работает около 60 тысяч сотрудников, и из них более 8 тысяч сотрудников находятся на передовой. К сожалению, более 600 наших работников уже погибли. Ежемесячно в наших компаниях мобилизуют от 100 до 170 сотрудников. И очень сложно найти новых людей", – говорит Мироненко.

Он пояснил, что многие украинские мужчины выбирают неофициальное трудоустройство, чтобы избежать внимания военкоматов и не быть мобилизованными в армию. Забронировать же нужное количество работников "Метинвест" не может – не разрешает законодательство.

"Мы можем забронировать только половину работников. Сейчас мы ведем переговоры с правительством о возможности бронирования 60 или 80% работников. Конечно можно отправить всех на фронт, но без экономики и налогов еще никто не выиграл войны", - подчеркнул Мироненко.

Он также уточнил, что за первое полугодие 2024 года "Метинвест" уплатил почти 10 млрд грн (чуть меньше 217 миллионов евро) налогов и сборов.

Как известно, группа "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 г. она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.