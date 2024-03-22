Щоб відновити енергооб’єкти після атаки потрібно багато роботи, часу та обладнання, - ДТЕК

Відновлення об’єктів генерації після ранкового масованого обстрілу енергосистеми потребуватиме великого обсягу роботи, часу та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"На відновлення об’єктів генерації буде потребуватися великий обсяг роботи, часу та обладнання. Тобто, ми зараз говоримо по деяким об’єктам навіть не про тижні і навіть не про місяці, тому що деякі об’єкти дуже серйозно пошкоджені", - сказав він.

Сахарук додав, що через атаку вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії у регіонах, де пошкоджена критична інфраструктура.

Він підкреслив, що внаслідок останньої атаки деякі енергооб’єкти були втрачені, а інші потребують серйозного ремонту.

"Наразі починаються роботи по вивченню наслідків і починаються роботи з відновлення для того, щоб перш за все заживити за резервом критичну інфраструктуру, забезпечити надання допомоги всім, хто потребує електроенергії перш за все", - наголосив виконавчий директор ДТЕК.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Це була одна з наймасштабніших атак.

Для обстрілу росіяни застосували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, росіяни направили вісім своїх ракет на ДніпроГЕС.

Більш детально про наслідки удару російських терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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