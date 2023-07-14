Щоб уникнути заворушень. У Франції виведуть 45 тисяч поліцейських на День взяття Бастилії

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що вночі, 14 липня, в країні розгонуть таку ж кількість поліцейських, як було в найскладніші дні нещодавніх заворушень.

"Чого ми намагаємося уникнути - це відродження цих насильницьких епізодів за допомогою превентивних заходів, а також за рахунок збільшення присутності поліції на вулицях", - заявив він.

Дарманін заявив, що поліція матиме "спеціальне обладнання", щоб запобігати насильству. Також на вулицях чергуватимуть 34 тисячі пожежників.

Протести у Франції

27 червня одразу декілька регіонів Франції охопили масові протести, причиною яких стало вбивство поліцейськими 17-річного підлітка. Той нібито порушив ПДР і, за початковою версією поліції, намагався втекти, однак опубліковані відео спростували це.

На фоні вбивства відбулись заворушення, які вилились в погроми та насильство до поліцейських. В найгарячіші ночі протестів на вулицях Франції чергувало понад 45 тисяч поліцейських.

Детально про те, що відбувалось у Франції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.