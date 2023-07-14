Щоб уникнути заворушень. У Франції виведуть 45 тисяч поліцейських на День взяття Бастилії

Влада Франції вирішила посилити заходи безпеки під час святкування Дня взяття Бастилії, щоб уникнути заворушень. На вулицях країни чергуватимуть 45 тисяч поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що вночі, 14 липня, в країні розгонуть таку ж кількість поліцейських, як було в найскладніші дні нещодавніх заворушень.
"Чого ми намагаємося уникнути - це відродження цих насильницьких епізодів за допомогою превентивних заходів, а також за рахунок збільшення присутності поліції на вулицях", - заявив він.
Дарманін заявив, що поліція матиме "спеціальне обладнання", щоб запобігати насильству. Також на вулицях чергуватимуть 34 тисячі пожежників.
27 червня одразу декілька регіонів Франції охопили масові протести, причиною яких стало вбивство поліцейськими 17-річного підлітка. Той нібито порушив ПДР і, за початковою версією поліції, намагався втекти, однак опубліковані відео спростували це.
На фоні вбивства відбулись заворушення, які вилились в погроми та насильство до поліцейських. В найгарячіші ночі протестів на вулицях Франції чергувало понад 45 тисяч поліцейських.
Детально про те, що відбувалось у Франції - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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