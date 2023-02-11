Щоб розвивати бізнес в Україні, потрібно знайти споживачів у Європі, - "Метінвест"

Російське вторгнення призвело до втрати частини українських металургійних підприємств, найвідомішими з яких стали заводи "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" групи "Метінвест". Щоб не довелося зупиняти залізорудні комбінати, компанія змушена шукати споживачів руди у Європі.

"Більше половини видобутої в Україні руди ми відправляли на експорт, в Україні споживалася приблизно одна третина. Коли ми втратили операційний контроль над Азовсталлю та ММК Ілліча, цей показник навіть менший. Тому, щоб розвивати наші підприємства тут, ми маємо знайти для них постійного споживача. Той самий завод у Болгарії чи Італії також буде використовувати наші українські високоякісні котуни", - пояснив він.

Риженков зауважив, що "Метінвест" цікавився європейськими активами впродовж всього свого існування, і особливо - в Східній Європі. Водночас, всі європейські активи будуть працювати на розвиток підприємств в Україні.

"Тобто, це не альтернатива інвестуванню коштів у економіку України, а навпаки. У нас є плани з розвитку "Каметсталі" та "Запоріжсталі". А коли ми деокупуємо Маріуполь - там також будуть інвестиційні плани. Єдине - Україна має перемогти. Перемогти та отримати серйозні гарантії, що нової війни більше не буде. Не новий Будапештський меморандум, а реальні гарантії. І тільки тоді сюди прийдуть інвестиції", - резюмував він.