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Чтобы развивать бизнес в Украине, нужно найти потребителей в Европе, - "Метинвест"

Фото: чтобы развивать бизнес в Украине, нужно найти потребителей в Европе (flickr)
Автор: Юлия Бойко

Российское вторжение привело к потере части украинских металлургических предприятий, наиболее известными из которых стали заводы "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" группы "Метинвест". Чтобы не пришлось останавливать железорудные комбинаты, компания вынуждена искать потребителей руды в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова в интервью "Лига.Бизнес".

"Более половины добытой в Украине руды мы отправляли на экспорт, в Украине потреблялась примерно одна треть. Когда мы потеряли операционный контроль над Азовсталью и ММК Ильича, этот показатель даже меньше. Поэтому, чтобы развивать наши предприятия здесь, мы должны найти для них постоянного потребителя . Тот же завод в Болгарии или Италии также будет использовать наши украинские высококачественные окатыши", - пояснил он.

Рыженков заметил, что "Метинвест" интересовался европейскими активами на протяжении всего своего существования, и особенно – в Восточной Европе. В то же время, все европейские активы будут работать на развитие предприятий в Украине.

"То есть это не альтернатива инвестированию средств в экономику Украины, а наоборот. У нас есть планы по развитию "Каметстали" и "Запорожстали". А когда мы деоккупируем Мариуполь - там также будут инвестиционные планы. Единственное - Украина должна победить. Победить и получить серьезные гарантии, что новой войны больше не будет. Не новый Будапештский меморандум, а реальные гарантии. И только тогда сюда придут инвестиции", - резюмировал он.

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МетинвестАзовсталь