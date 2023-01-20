Щоб Путін програв. У Сенаті США закликали надати Україні танки та ATACMS

"Якщо мета полягає в тому, щоб вигнати російських окупантів - цієї мети не можна досягти без танків. Я втомився від суперечок про те, хто має надати ці танки і коли. Світовий порядок на карті", - підкреслив сенатор Грем.

За його словами, Україні потрібно більше систем Patriot, танків і ракет ATACMS. Він закликав адміністрацію президента США Джо Байдена якнайшвидше надати танки Україні, тим самим надавши приклад іншим країнам.

Крім того, сенатор також звернувся до влади Німеччини, аби вони припинили сперечатися, хто першим відправить танки, бо на карту поставлено майбутнє світу.

"Це у ваших інтересах, щоб Путін програв в Україні!", - наголосив Грем.

У свою чергу, сенатор Блюменталь зазначив, що зараз ситуація перебуває на важливому історичному роздоріжжі.

"Це час максимальної небезпеки та великих можливостей. Росіяни на межі масового контрнаступу, який буде таким самим варварським, як і раніше", - зазначив Блюменталь.

У США, підкреслює сенатор, є можливість стримати цей контрнаступ і допомогти Україні здобути перемогу.

"Перемога України - це єдина можлива альтернатива. США не посилають свої війська в Україну, але ми повинні забезпечити українські війська так, як ми б забезпечили наші війська, якби вони тут воювали", - наголосив Блюменталь.

І додав, що постачання зброї потрібне негайно, оскільки час грає не на нашу користь.

"Росіяни не зупиняються, вони переозброюються, зміцнюють своє військо, перегруповуються, щоб здійснити атаку на Україну", – сказав сенатор.

Після повернення всі учасники делегації Сенату США працюватимуть над визнанням ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією, а також визнанням РФ країною-спонсором тероризму та залучення її до відповідальності Міжнародним кримінальним судом.