Щоб не провокувати Трампа: НАТО обережно планує візит Зеленського до Гааги, – Reuters

За даними видання, очікується, що посадовці, які організовують саміт НАТО в Гаазі цього місяця організують зустрічі таким чином, щоб Володимир Зеленський міг якимось чином бути в місті, не провокуючи Дональда Трампа.

Альянс також нібито планує скоротити захід і обмежити обговорення України.

Анонімні джерела видання розглядають можливість того, що зеленський може бути присутнім на вечері перед самітом, яку влаштує король Нідерландів. Проте може пропустити основну зустріч на саміті.

Чи буде в короткій заяві саміту Росія взагалі визначена як загроза, чи висловить підтримку Україні, поки що невідомо.

Усі ці обмеження, за даними джерел, вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, не кажучи вже про провокацію будь-якого повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже торпедував міжнародну коаліцію, що підтримувала Київ.

Водночас один з високопоставлених дипломатів НАТО визнав, що якщо Зеленський не буде присутній у тій чи іншій формі, це буде "як мінімум піар-катастрофа".