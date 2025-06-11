Щоб не потрапити в аварію: як правильно сидіти водієві за кермом

Від того, як сидить водій у своєму кріслі, залежить результат всіх його поїздок. При тому, як не дивно, сучасні автомобілі допускають можливість розташуватись за кермом неправильно.

Про те, як не наразити себе і пасажирів на небезпеку через неправильну посадку за кермом, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що водії роблять не так

Неправильна посадка за кермом - це не тільки важкість у спині і поганий огляд дороги. Від правильності посадки водія взагалі залежить його змога керувати машиною і реагувати на події навколо.

Багато українських водіїв не усвідомлюють, що їхня поза за кермом далека від правильної, хоча в цілому людина почувається комфортно. Водій може не помічати недоліки свого розташування до моменту, коли йому знадобиться швидко та ефективно повернути кермо чи натиснути на педалі.

Чому важливо сидіти правильно?

Доступ до органів керування. Якщо водій сидить занадто близько або далеко, він змушений щоразу змінювати положення тіла, щоб дотягнутись до педалей чи кнопок або, наприклад, раз по раз переводити погляд від дороги на панель.

Якщо водій сидить занадто близько або далеко, він змушений щоразу змінювати положення тіла, щоб дотягнутись до педалей чи кнопок або, наприклад, раз по раз переводити погляд від дороги на панель. Максимальний огляд ситуації. Неправильне регулювання сидіння може створити для водія мертві зони перед капотом чи на відстані.

Неправильне регулювання сидіння може створити для водія мертві зони перед капотом чи на відстані. Ефективність систем безпеки. Якщо водій сидить неправильно, ремені та подушки можуть працювати не так, як задумано, а в деяких випадках навіть спричинити додаткові травми.

Як налаштувати свої положення за кермом

Щоб забезпечити комфорт і безпеку під час керування автомобілем, потрібно правильно налаштувати посадку.

Руки. Спочатку "налаштовують" руки. Коли зап’ястя лежать на верхній частині керма, лікті мають залишатися трохи зігнутими - не повністю випрямленими і не надто зігнутими (не більше ніж на 15 - 20 градусів). Це гарантує швидке обертання керма без зайвих перехоплень, що критично у випадку енергійного об'їзду перешкоди.

Ноги. При повністю натиснутій педалі гальм коліно не має бути повністю випрямленим. Для авто з "механікою" важливо, щоб ліва нога при повному натисканні на педаль зчеплення залишалася трохи зігнутою. Це мінімізує ризик важких травм при аварії. Водночас ноги не повинні бути надто зігнутими, бо це заважає переставляти їх з педалі на педаль.

Спина. Плечі мають щільно прилягати до спинки сидіння, а нижня частина спини - до її нижньої частини. Комфорт для попереку залежить від форми сидіння та регулювання його профілю. Якщо є налаштування кута подушки сидіння, під час тривалих поїздок зручно злегка підняти її передній край, щоб підтримувати коліна.

Голова. Навіть якщо крісло не має вертикального регулювання, потрібно налаштувати сидіння так, щоб природне положення голови дозволяло погляду бути паралельним дорозі. Важливо, щоб панель приладів була добре видимою без необхідності нахилятися чи повертати голову.

Варто зазначити, що в багатьох сучасних автомобілях можуть виникати обмеження щодо ідеального положення водія. Це особливо актуально для людей з нестандартним зростом або у випадку максимального регулювання сидіння.

Причиною цього можуть бути конструктивні особливості салону або необхідність забезпечення коректної роботи систем пасивної безпеки, зокрема подушок безпеки та ременів з преднатягувачами.

Фото: якщо водієві доводиться привставати, щоб дотягнутись до органів управління, значить, він сидить неправильно (freepik.com)

Типові помилки у посадці водія

Сучасні автомобілі дають змогу їздити з неправильною посадкою водія без помітного дискомфорту. Завдяки підсилювачу керма можна кермувати навіть при надто близькому положенні до "баранки", а легкі педалі допускають як надмірне наближення до них, так і роботу "на кінчиках пальців".

Однак неправильна посадка може призвести до втрати контролю саме тоді, коли це найважливіше - у критичній ситуації на дорозі.

Отже, яких помилок припускаються водії, налаштовуючи свою посадку за кермом:

Занадто близько до керма. Це один із найгірших варіантів, бо при необхідності негайного маневру водій не зможе швидко обертати кермо. І у разі ДТП подушка безпеки може спрацювати з більшою силою, ніж передбачено, завдаючи додаткових травм.

Це один із найгірших варіантів, бо при необхідності негайного маневру водій не зможе швидко обертати кермо. І у разі ДТП подушка безпеки може спрацювати з більшою силою, ніж передбачено, завдаючи додаткових травм. Надто далеко від керма. Коли руки повністю випрямлені, маневрувати складно, і для повороту керма доводиться відривати спину від крісла. Це уповільнює реакцію, а ще може зробити екстрені маневри фізично неможливими.

Коли руки повністю випрямлені, маневрувати складно, і для повороту керма доводиться відривати спину від крісла. Це уповільнює реакцію, а ще може зробити екстрені маневри фізично неможливими. Неправильне використання налаштувань керма. Деякі водії регулюють лише один параметр — або нахил керма, або його відстань, або просто змінюють положення сидіння вперед-назад. Це часто пов’язано з тим, що механічні (неелектрифіковані) регулювання складніше налаштувати.

Висновок

Як не дивно, правильне розташування на водійському місці спочатку може здаватись некомфортним. Але насправді це діло звички - з часом правильне положення здаватиметься єдино можливим для зручного та ефективного керування автомобілем.

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