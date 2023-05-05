Думав, що в тилу. Резніков розповів, як генерал РФ потрапив у полон через страх окупантів

"Росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата територій і так далі. Вони до двох днів тримають доповідь на верх, щоб їм "не прилетіло", - сказав Резніков.

Міністр також розповів, як через такий страх окупантів російський генерал потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області восени минулого року.

"Тому російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він перебуває в глибокому тилу за 60 км від лінії фронту, їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають нашу колону і беруть його в полон. Він був шокований, бо не думав, що українці вже будуть в їх розумінні в глибокому тилу", - зазначив Резніков.