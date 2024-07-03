Щоб красиво і надійно: де краще пофарбувати машину

В уяві бувалих автомобілістів фарбування кузова – надзвичайно важлива процедура, тому у випадку потреби їй приділяється величезна увага. І це цілком справедливо, причому не тільки через високу ціну даної послуги.

Чому так складно пофарбувати автомобіль

З одного боку, лакофарбове покриття по суті своїй є не тільки декоративним, а й захисним – воно береже кузов від корозії. По-друге, невдало виконане фарбування буває помітне неозброєним оком, а їздити на машині з ознаками давнього ДТП для українського громадянина – неприпустимий моветон.

А з іншого боку, фарбування автомобіля – справа дуже складна, і в ній закладено чимало "можливостей" для помилок майстра. Які часто стають помітними тільки через певний час. Наприклад, аж за кількох місяців фарба може спучитись через конфлікт ґрунту з шпаклівкою. Або за півроку незрозуміло чому фарба починає тріскатись, і пред’явити претензії маляру вже непросто. А справа у тому, що на підготовчому етапі у шпаклівці залишилася волога, яка спровокувала корозію метала, і ржа врешті-решт спучилася і почала відривати всі шари матеріалів від деталі кузова.

Тому і виходить, що для фарбування автомобілів потрібна висока кваліфікація і відповідальність. Але в умовах великого попиту за цю роботу беруться не тільки досвідчені фахівці – яких насправді не так вже і багато, а й просто рішучі умільці.

Як впізнати гарного маляра

Звісно, зовнішніх ознак правильної ”малярки” може бути багато – від влучного рекламного банера на вході аж до колекції сертифікатів про навчання на стіні офісу. Але ж є дещо спільне.

Наявність фарбувальної камери та іншого обладнання. Довговічне і досконале з естетичної точки зору ЛФП можна зробити, тільки маючи деяке обладнання – камеру чи окремий бокс для фарбування, сушильні лампи, систему водопостачання в робочу зону, лінію стисненого повітря тощо. Якщо маляр сам підбирає фарбу, ви маєте побачити у нього невеличку лабораторію: кілька полиць з фарбами, дозатор, ваги і комп’ютер;

та іншого обладнання. Довговічне і досконале з естетичної точки зору ЛФП можна зробити, тільки маючи деяке обладнання – камеру чи окремий бокс для фарбування, сушильні лампи, систему водопостачання в робочу зону, лінію стисненого повітря тощо. Якщо маляр сам підбирає фарбу, ви маєте побачити у нього невеличку лабораторію: кілька полиць з фарбами, дозатор, ваги і комп’ютер; Наявність позитивність відгуків . Навіть коли щодо певного майстра (майстерні) ви почуєте також і кілька негативних відгуків, не відкидайте цей варіант відразу – помилки бувають в усіх. Краще уточніть, яким чином даний маляр їх виправив;

. Навіть коли щодо певного майстра (майстерні) ви почуєте також і кілька негативних відгуків, не відкидайте цей варіант відразу – помилки бувають в усіх. Краще уточніть, яким чином даний маляр їх виправив; Спосіб оплати. Якщо маляр вимагає оплату наперед, навіть частково – то негарна ознака. Це значить, що він не впевнений у результаті і готовий до того, що незадоволений клієнт влаштує скандал і не схоче оплачувати невдалу роботу. Найчастіша проблема – “не влучив” у колір. Навіть якщо майстер візьме як передоплату 50 % обумовленої суми і “не вгадає” з кольором, йому цього вистачить бодай на витрачені матеріали, щоб розпрощатись з клієнтом і не переробляти невдалу роботу заново. А клієнту доведеться оплачувати всю роботу заново в іншого маляра.

Коротко

Знайти правильну "малярку" – завдання непросте і для водія з великого міста, і для мешканця з глибинки. Робота це настільки різнопланова, що навіть відгуки від ваших друзів стосовно одного й того ж майстра можуть бути протилежними. Тому якщо ви активно експлуатуєте машину, варто завчасно збирати відгуки про найкращих малярів вашого регіону. Подібна інформація так чи інакше поширюється серед автомобілістів, і до неї варто просто прислухатись, щоб у випадку потреби у майбутньому мати повну картину щодо цієї послуги. Хоча звісно, краще, щоб ці відомості вам ніколи не знадобились.