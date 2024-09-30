Щоб не було, як у Венесуелі чи Зімбабве: у НБУ пояснили рівень облікової ставки

Для виконання своїх цілей Національний банк має впливати на поведінку банків, зокрема на ті процентні ставки, за якими вони проводять операції зі своїми клієнтами. Один з таких інструментів - облікова ставка, яка зараз становить 13% річних.

Про це йдеться в колонці директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського для РБК-Україна .

Як зазначив Лепушинський, НБУ тут не є новатором, операції з регулювання ліквідності банків проводять усі центральні банки в країнах з ринковою економікою (серед найбільш знайомих вуху - ФРС США, Європейський ЦБ, НБ Польщі, НБ Чехії). В чому НБУ є інновативним, так це в підвищенні ефективності своїх операцій з банками. Зокрема, через встановлення вищої ставки за депозитними сертифікатами для банків, які активно конкурують за вкладників. Таким чином облікова ставка НБУ дієвіше транслюється у депозитні ставки для вкладників.

За його словами, саме завдяки тому, що облікова ставка знаходиться на адекватному рівні (як і ставки за депозитними сертифікатами, що до неї прив'язані), банки пропонують населенню вкластися у гривневі депозити під 13% у середньому по системі.

"Якби облікова ставка була, наприклад, 10%, ставки за банківськими депозитами для населення були б нижчими. Ви б розміщували кошти на депозит, якби банк вам пропонував, наприклад, 8% річних (а після оподаткування – лише 6,4%), але ви знали, що інфляція перевищить 9% та з'їсть частину ваших коштів?" - ставить питання Лепушинський.

Він нагадав, що у нас ринкова економіка і в ній у власника грошей завжди є вибір: національна валюта проти іноземної.

"Якби НБУ не забезпечував наведених вище передумов, то була б ситуація гри в одні ворота: купуй валюту сьогодні й ти ніколи не програєш. У такій ситуації ми мали б перетік всієї гривневої маси у валюту. А це зовсім інші міжнародні резерви, постійні курсові й інфляційні сюрпризи. Наприклад, як це відбувалося в Україні на початку 90-х, а в Венесуелі чи Зімбабве - просто зараз. Коли замість того, щоб працювати, люди бігають по магазинах чи обмінних пунктах, щоб зберегти вартість щойно зароблених грошей. Натомість маємо достатні міжнародні резерви, контрольовану ситуацію на валютному ринку та далеку від захмарної інфляцію" - додав директор департаменту НБУ

Як зазначив Лепушинський, НБУ усвідомлюємо, що повністю прибрати попит на валюту з боку населення неможливо. Він завжди буде, щонайменше з огляду на бажання громадян диверсифікувати ризики. "Однак у наших руках обмежити цей попит і забезпечити для населення необхідні інструменти та можливість захиститися від інфляції. І такий елемент є дуже важливим, якщо врахувати, що на гривневих рахунках населення (не лише строкових депозитах) сьогодні сконцентровано більше 1,3 трлн гривень", - пояснив він.

Облікова ставка НБУ

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0% річних з 20 вересня 2024 року.

Також НБУ ухвалив рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики. Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами з 16,5% до 15,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування - до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями. Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.