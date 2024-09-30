Чтобы не было, как в Венесуэле или Зимбабве: в НБУ пояснили уровень учетной ставки

Для выполнения своих целей Национальный банк должен влиять на поведение банков, в том числе на процентные ставки, по которым они проводят операции со своими клиентами. Один из таких инструментов – учетная ставка, которая сейчас составляет 13% годовых.

Как отметил Лепушинский, НБУ здесь не является новатором, операции по регулированию ликвидности банков проводят все центральные банки в странах с рыночной экономикой (среди наиболее знакомых уху – ФРС США, Европейский ЦБ, НБ Польши, НБ Чехии). В чем НБУ инновативный, так это в повышении эффективности своих операций с банками. В частности, из-за установления более высокой ставки по депозитным сертификатам для банков, активно конкурирующих за вкладчиков. Таким образом, учетная ставка НБУ действеннее транслируется в депозитные ставки для вкладчиков.

По его словам, именно благодаря тому, что учетная ставка находится на адекватном уровне (как и ставки по привязанным к ней депозитным сертификатам), банки предлагают населению уложиться в гривневые депозиты под 13% в среднем по системе.

"Если бы учетная ставка была, например, 10%, ставки по банковским депозитам для населения были бы ниже. Вы бы размещали средства на депозит, если бы банк вам предлагал, например, 8% годовых (а после налогообложения – всего 6,4%), но вы знали, что инфляция превысит 9% и съест часть ваших средств? - задает вопрос Лепушинский.

Он напомнил, что у нас рыночная экономика и у нее у владельца денег всегда есть выбор: национальная валюта против иностранной.

"Если бы НБУ не обеспечивал приведенных выше предпосылок, то была бы ситуация игры в одни ворота: покупай валюту сегодня и ты никогда не проиграешь. В такой ситуации мы имели бі переток всей гривневой массы в валюту. А это совсем другие международные резервы, постоянные курсовые и инфляционные сюрпризы. Например, как это происходило в Украине в начале 90-х, а в Венесуэле или Зимбабве – просто сейчас, когда вместо того, чтобы работать, люди бегают по магазинам или обменным пунктам, чтобы сохранить стоимость только что заработанных денег. Вместо этого мы имеем достаточную международные резервы, контролируемую ситуацию на валютном рынке и далекую от заоблачной инфляцию" - добавил директор департамента НБУ

Как отметил Лепушинский, НБУ отдает себе отчет, что полностью убрать спрос на валюту со стороны населения невозможно. Он всегда будет, по меньшей мере, учитывая желание граждан диверсифицировать риски. "Однако в наших руках ограничить этот спрос и обеспечить для населения необходимые инструменты и возможность защититься от инфляции. И такой элемент очень важен, если учесть, что на гривневых счетах населения (не только срочных депозитах) сегодня сконцентрировано более 1,3 трлн гривен", - пояснил он.

Учетная ставка НБУ

Напомним, НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0% годовых с 20 сентября 2024 года.

Также НБУ принял решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики. Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 16,5% до 15,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам для людей.

Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования – до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями. Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.