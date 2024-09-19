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НБУ залишив облікову ставку без змін: що вплинуло на рішення

Україна, Четвер 19 вересня 2024 14:01
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НБУ залишив облікову ставку без змін: що вплинуло на рішення Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0% річних з 20 вересня 2024 року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку", - сказав він.

Також НБУ ухвалив рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики. Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами з 16,5% до 15,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування - до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями. Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

Зміна ставки

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Минулого року ставка впала до 15%. НБУ послідовно знижував ставку у 2024 році.

Основний показник, який НБУ намагається регулювати за допомогою ставки, це рівень інфляції. Якщо ставка підвищується, через деякий час інфляція повинна впасти. Навпаки, зниження ставки може пришвидшити інфляцію. Зараз зростання цін в Україні прискорилося - до 7,5% у вересні. У найближчі місяці інфляція буде зростати. За таких умов зниження ставки зазвичай не відбувається.

Облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це один з ключових інструментів монетарної політики, який вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.

НБУ використовує облікову ставку для досягнення декількох цілей:

  • Контроль інфляції. Збільшуючи облікову ставку, НБУ може зменшити обсяг грошей в обігу, що сприяє зниженню інфляції. Зменшення облікової ставки, навпаки, може стимулювати зростання інфляції.
  • Стимулювання економічного зростання. Зниження облікової ставки робить кредити дешевшими.
  • Стабілізація фінансової системи. Облікова ставка впливає на ліквідність банківської системи та загальну стабільність фінансових ринків.
  • Регулювання обмінного курсу. Облікова ставка впливає на привабливість національної валюти для заощаджень.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.

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