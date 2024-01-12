Щоб не було боргів. Українцям нагадали, коли та як передавати дані електролічильників

Показники лічильників необхідно передавати для того, щоб компанія постачальник могла звірити показники з розміром оплати за використану електроенергію.

Зауважимо, що обсяг спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період - це один календарний місяць.

Споживачам необхідно передати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця. У випадку, якщо показники буде передано пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

Як подати показники?

Показники можна передати в ДТЕК:

в особистому кабінеті на сайті ;

; зателефонувавши до кол-центру за контактами ;

; через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).

Що робити, якщо при передачі даних сталася помилка?

Лічильник відключено

За вашою адресою було припинено електропостачання. Можливе відключення через наявність боргу або за вимогою постачальника.

Відсутній прилад обліку

У нашій системі відсутні дані про Ваш лічильник.

Помилка може статися, наприклад, якщо лічильник встановлено у новобудові. Просимо спробувати внести покази через декілька днів.

Вказано завелике значення споживання

Значення споживання, яке ви вказали - перевищує ліміт, встановлений для вашого облікового запису. У випадку, якщо Ви впевнені у їх коректності - просимо надіслати фото лічильника e-mail

Передані покази менші за попередні

Передані вами покази лічильника менші зафіксованих у системі. У випадку, якщо Ви впевнені у їх коректності - просимо надіслати фото лічильника на e-mail

Сталася помилка при передачі показів

Помилка може виникати, при тимчасовій недоступності програмного забезпечення. Необхідно спробувати передати покази ще раз пізніше.

Рішення про скасування мораторію

Наприкінці грудня Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

У постанові вказано, що мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

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