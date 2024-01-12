Чтобы не было долгов. Украинцам напомнили, когда и как передавать данные электросчетчиков

У украинцев есть разные возможности для передачи показателей счетчика. Однако это необходимо делать до определенных дат каждый месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Показатели счетчиков необходимо передавать, чтобы компания поставщик могла сверить показатели с размером оплаты за использованную электроэнергию.
Заметим, что объем потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц .
Потребителям необходимо передать данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца. В случае если показатели будут переданы позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.
Показатели можно передать в ДТЭК:
Счетчик отключен
По вашему адресу было прекращено электроснабжение. Возможно отключение из-за наличия долга или по требованию поставщика.
Отсутствует прибор учета
В нашей системе отсутствуют данные о Вашем счетчике.
Ошибка может произойти, например, если счетчик установлен в новостройке. Просим попробовать внести показы через несколько дней.
Указано большое значение потребления
Значение потребления, которое вы указали - превышает предел, установленный для вашей учетной записи. В случае, если Вы уверены в их корректности – просим отправить фото счетчика e-mail
Переданные показы меньше предыдущих
Передаваемые вами показы счетчика меньше зафиксированных в системе. В случае, если Вы уверены в их корректности – просим отправить фото счетчика на e-mail
Произошла ошибка при передаче показов
Ошибка может возникать при временной недоступности программного обеспечения. Необходимо попытаться передать показы снова позже.
В конце декабря Кабмин отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
В постановлении указано, что мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных РФ, согласно перечню Минреинтеграции.
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