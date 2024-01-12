Чтобы не было долгов. Украинцам напомнили, когда и как передавать данные электросчетчиков

Показатели счетчиков необходимо передавать, чтобы компания поставщик могла сверить показатели с размером оплаты за использованную электроэнергию.

Заметим, что объем потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц .

Потребителям необходимо передать данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца. В случае если показатели будут переданы позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.

Как представить показатели?

Показатели можно передать в ДТЭК:

в личном кабинете на сайте ;

; позвонив в колл-центр по контактам ;

; через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).

Что делать, если при передаче данных произошла ошибка?

Счетчик отключен

По вашему адресу было прекращено электроснабжение. Возможно отключение из-за наличия долга или по требованию поставщика.

Отсутствует прибор учета

В нашей системе отсутствуют данные о Вашем счетчике.

Ошибка может произойти, например, если счетчик установлен в новостройке. Просим попробовать внести показы через несколько дней.

Указано большое значение потребления

Значение потребления, которое вы указали - превышает предел, установленный для вашей учетной записи. В случае, если Вы уверены в их корректности – просим отправить фото счетчика e-mail

Переданные показы меньше предыдущих

Передаваемые вами показы счетчика меньше зафиксированных в системе. В случае, если Вы уверены в их корректности – просим отправить фото счетчика на e-mail

Произошла ошибка при передаче показов

Ошибка может возникать при временной недоступности программного обеспечения. Необходимо попытаться передать показы снова позже.

Решение об отмене моратория

В конце декабря Кабмин отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

В постановлении указано, что мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных РФ, согласно перечню Минреинтеграции.

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