Що буде з доларом та євро в середині липня: банкір назвав головну інтригу

Як зазначив банкір, курс євро в Україні майже повністю збігається зі світовими трендами вартості цієї валюти у парі з доларом, а також торгами пари гривня / долар.

"І якщо котування євро до долара ще більше зміцнять євровалюту, то певні курсові зміни стануться і на нашому ринку", - сказав він.

На його думку, наразі прогнозувати, що може статися в моменті вкрай важко, адже досі є безліч чинників, що можуть вплинути на співвідношення вартості долара та євро.

"Як і раніше є три очевидні сценарії: зміцнення євро до рівня 1,2 долара, 1 євро тягнутиметься до 1,17-1,18 долара, або ж повернення до тогорічних трендів: 1 євро за 1,05-1,1 долара (саме такий курс можна вважати найбільш нормальним і адекватним, звісно за відсутності торговельної, політичної напруги між США та ЄС)", - пояснив банкір.

За оцінками банкіра, основні коливання курсу євро відбуватимуться у діапазоні 48,5-49,5 грн, однак цілком можливі нові тимчасові сплески курсу євро за 49,5 грн, однак з обов’язковим поверненням до попереднього коридору.

Курс долара

Щодо курсу долара, то тут зберігатиметься відносна стабільність: Лєсовий не очікує якихось глобальних змін, адже на ринку діятиме режим "керованої гнучкості", який унеможливлює різкі курсові зміни.

"Як і в попередні кілька тижнів основні курсові зміни відбуватимуться в межах 41,6-42 грн/долар. При цьому поточні зміни залишаться мінімальними, а курс міжбанку та готівкового ринку будуть майже тотожними", - сказав він.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (14-20 липня):

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42,0 грн/долар та 48,5-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,5-42,2 грн/долар та 47,5-49,5 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, новий тиждень навряд чи суттєво змінить ситуацію довкола курсу долара. Натомість курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро. Саме тому курс євро може змінюватися більш динамічно. Однак, що важливо, ані долару, ані євро не загрожує глобальне падіння", - констатував банкір.