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На що звернути увагу при купівлі техніки в умовах відключень електроенергії: поради фахівців

Фото: Техніку потрібно купувати з урахуванням відключень електроенергії (unsplash.com)
Автор: Олександр Білоус

За поточної ситуації є два важливі фактори, які потрібно враховувати при купівлі техніки. Це можливість заощаджувати світло, а також бути впевненим, що техніка при частих відключеннях не зіпсується, і найголовніше - не заподіє шкоди квартирі або приміщенню, де вона знаходиться.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії "Фокстрот".

"Відповідно, на перший план виходять такі показники як: клас енергоефективності техніки та її безпекова складова", - зазначили в прес-службі.

У "Фокстроті" нагадали, що вимірювання енергоефективності відбувається відповідно до стандартизованої європейської класифікації і позначається літерами від A до G: чим вище літера, тим ефективніша техніка. Етикетки енергоефективності розміщені на самому товарі, щоб можна було швидко зорієнтуватися.

На деяких моделях цей показник є розширеним від А до А+, А++, А+++. Приміром, це застосовується у більш нових моделях холодильників. Холодильник стандарту А++ на 50% енергоефективніший, ніж А. Холодильник з А+++ - вже на 75%.

"Більшість холодильників, що імпортуються в Україну, мають клас А+ і вище. Тобто ми впевнені, що ця техніка споживає мінімум електроенергії", - повідомили в прес-службі.

При купівлі холодильника, окрім класу енергозбереження, треба звернути увагу на його термоізоляцію. Від того, наскільки виробник якісно зробив цю ізоляцію всередині, в принципі залежить, як часто прилад буде вмикатися-вимикатися в подальшому, що безпосередньо впливає на енергоефективність. Чим гірша така ізоляція по стінках, тим частіше буде працювати компресор і споживати більше електроенергії.

Також має значення вид мотору, зазначили "Фокстроті", інверторні мотори більш енергоефективні та надійніші, мають до 10 років гарантії (до речі, це стосується не лише холодильників, а й всієї іншої техніки, де використовується інвертор). Вони більш точно підлаштовуються під температуру, використовують різні режими роботи, навіть такі, які адаптуються під потреби людини - визначають, коли найчастіше відкриваються дверцята, щоб регулювати температуру. Якщо холодильник має звичайний мотор, то він споживає електроенергію на 50-60% більше.

Ще інший важливий фактор, щоб при високих коливаннях електроенергії експлуатація техніки була безпечною. Є така функція, як вольт-контроль (вбудоване реле напруги), яка спрацьовує, захищаючи техніку від миттєвого відімкнення або великого перенавантаження мережі. Ця система захищає від великих стрибків - від 160 до 400 вольт. Дуже часто виробники її використовують у холодильниках.

"Корисною наразі є функція відкладеного старту роботи. Приміром, поширена у пральних машинках, коли можна перенести прання речей на більш пізній час", - додали в "Фокстроті".

Раніше РБК-Україна розповідало, як зберегти побутову техніку при перебоях з електрикою.

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Електроенергіявідключеня світла