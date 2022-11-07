На что обратить внимание при покупке техники в условиях отключений э/э: советы специалистов

"Соответственно, на первый план выходят такие показатели как: класс энергоэффективности техники и ее составляющая безопасности", - отметили в пресс-службе.

В "Фокстроте" напомнили, что измерение энергоэффективности происходит в соответствии со стандартизированной европейской классификацией и обозначается буквами от A до G: чем выше буква, тем эффективнее техника. Этикетки энергоэффективности размещены на самом товаре, чтобы можно было быстро сориентироваться.

На некоторых моделях этот показатель расширен от А до А+, А++, А+++. К примеру, это применяется в более новых моделях холодильников. Холодильник стандарта А++ на 50% энергоэффективнее А. Холодильник с А++++ - уже на 75%.

"Большинство импортируемых в Украину холодильников имеют класс А+ и выше. То есть мы уверены, что эта техника потребляет минимум электроэнергии", - сообщили в пресс-службе.

При покупке холодильника, кроме класса энергосбережения, следует обратить внимание на его термоизоляцию. От того, насколько производитель качественно сделал эту изоляцию внутри, в принципе зависит, как часто прибор будет включаться-выключаться в дальнейшем, что оказывает непосредственное влияние на энергоэффективность. Чем хуже такая изоляция по стенкам, тем чаще будет работать компрессор и потреблять больше электроэнергии.

Также имеет значение вид мотора, отметили "Фокстроте", инверторные моторы более энергоэффективны и надежны, имеют до 10 лет гарантии (кстати, это касается не только холодильников, но и всей техники, где используется инвертор). Они более точно подстраиваются под температуру, используют разные режимы работы, даже такие, которые адаптируются под потребности человека - определяют, когда чаще всего открывается дверца, чтобы регулировать температуру. Если холодильник имеет обычный мотор, он потребляет электроэнергию на 50-60% больше.

Еще другой немаловажный фактор, чтобы при высоких колебаниях электроэнергии эксплуатация техники была безопасной. Есть такая функция, как вольт-контроль (встроенное реле напряжения), срабатывающая, защищая технику от мгновенного отключения или большой перегрузки сети. Эта система защищает от больших скачков - от 160 до 400 вольт. Очень часто ее производители используют в холодильниках.

"Полезной сейчас является функция отложенного старта работы. К примеру, распространена в стиральных машинках, когда можно перенести стирку на более позднее время", - добавили в "Фокстроте".