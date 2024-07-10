Що зробити, щоб український диплом був дійсним у Польщі: інструкція

Українці, які хочуть працювати у Польщі за спеціальністю, яку здобули в Україні, повинні підтвердити свій диплом. Зробити це можна двома способами: або шляхом отримання спеціального сертифіката, або шляхом нострифікації.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Nasz Wybir розповідає, як підтвердити український диплом у Польщі.
Дипломи, видані в Україні до 19 червня 2006 року, не потребують нострифікації, потрібне лише визнання. Перевірити, чи потрібна нострифікація, можна на сайті Національного агентства академічних обмінів (NAWA) на сайті NAWA Qualifier.
На сайті потрібно вибрати країну, де отримали диплом, а тоді вказати, коли він отриманий. Система відразу згенерує потрібну інформацію польською та англійською мовами. Після цього слід роздрукувати сертифікат і зберегти його.
Процедура нострифікації здійснюється у ВНЗ, до яких людина подає заяву особисто. Важливо, що університет, у якому людина хоче нострифікувати документ про освіту, повинен мати наукову категорію А+, А або В+ з дисципліни, до якої належить диплом. Інформацію про категорію даної дисципліни можна знайти на сайті обраного ВНЗ.
Усі документи подаються з перекладом на польську мову. Зазвичай достатньо звичайного перекладу, однак деякі університети можуть вимагати присяжний переклад. Про це потрібно дізнатися безпосередньо у закладі, де ви плануєте проходити нострифікацію. Диплом та інші документи про освіту можуть бути подані як копії.
У Польщі немає єдиної системи переліку всіх університетів, де можна здійснити нострифікацію. Тому треба шукати університет, який це може зробити. Важливо переконатись, чи ВНЗ має ту спеціальність, за якою навчалися в Україні.
Процес нострифікації передбачає порівняння освітніх програм, за якими ви навчалися в Україні, з тією, що зараз реалізується в обраному польському університеті. Тому, щоб бути впевненим у тому, що той чи інший польський університет підходить, ви можете самостійно ознайомитися з навчальними програмами заздалегідь. Вони зазвичай доступні у відкритому доступі на сайті університету. Процес нострифікації займає до 90 днів.
Коли вже точно визначились із навчальним закладом, потрібно дізнатись, які документи потрібно їм надати. Також важливо уточнити, який саме переклад на польську мову потрібен для конкретних документів - звичайний чи присяжний.
Кожний університет сам встановлює перелік документів, які потрібні для нотифікації. У переважній більшості випадків для цього необхідні:
Коли всі документи, копії та переклади будуть готові, необхідно написати в університет і домовитися про передачу документів. Заклад перевірить усі документи і повідомить заявнику, чи все з ними гаразд.
Після подачі документів ВНЗ зобов’язаний надіслати лист із даними для сплати внеску. Важливо перевіряти адресу, яку ви вказуєте в заявці, а також номер поштової скриньки. Після отримання листа потрібно сплатити здійснити платіж протягом двох тижнів, інакше заявку не розглядатимуть.
Є можливість покрити витрати на визнання диплома. Для цього потрібно звернутися до районного управління праці. Спочатку вам потрібно створити свій електронний обліковий запис на веб-сайті praca.gov.pl.
Звертатися до служби зайнятості потрібно одразу після отримання листа з університету щодо плати. Необхідно зробити електронну копію цього листа (наприклад, сфотографувати або відсканувати). У службі зайнятості вам допоможуть оформити заяву на фінансування нострифікації. У разі схвалення заявки служба працевлаштування сама виплачує необхідну суму університету.
Процес нострифікації займає до 90 днів з моменту подачі заяви. На практиці, однак, час очікування може бути довшим.
Після перевірки програм навчання, порівняння предметів, кількості годин і тому подібного, ви можете отримати рішення:
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