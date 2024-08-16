Що зробити, щоб фари авто світили краще: кілька простих рішень

Такий вже склався парадокс, що фари більшості масових моделей не відповідають їхнім динамічним можливостям. Через малу освітлену зону в темну пору доби нам доводиться суттєво знижувати середню швидкість руху. І ще гірше ситуація у власників автомобілів з великим пробігом. Але в багатьох випадках освітлення можна покращити.
Про декілька дієвих заходів для поліпшення головного світла автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і Motor та матеріали Philips Automotive.
Дуже гарячих нічних драйверів ми маємо попередити, що як би їм не хотілося кращого світла, фари (та інша світлотехніка) на кожному сучасному автомобілі відповідають єдиним для більшості країн світу Правилам ЕЭК ООН №48. Це означає, що штатне світло нових автомобілів з технічної та юридичної точки зору правильне і бажати щось у ньому поліпшити – марна справа. А крім того, незаконна – і України це теж стосується (штраф згідно з ПДР за Ст. 122 КУаАП).
Але інша справа, коли йдеться про немолоді машини з великим пробігом, чиї фари втратили ефективність через певні вікові чинники. Роботу їхніх старих фар можна значно поліпшити, хоча, чесно кажучи, це не завжди має сенс з фінансової точки зору.
Є кілька способів повернути старим фарам їхню яскравість – принаймні, хоча б частково. До якого варіанту вдаватись, залежить від фінансових можливостей і причин, які зробили оптику тьмяною.
Якщо є змога, фари, якими ви незадоволені, перш за все краще показати фахівцям. Вони перевірять два основні параметри фари – правильність променя і яскравість. Промінь зазвичай можна скорегувати регулюванням, а от за яскравість доведеться боротись одним з вищезгаданих способів.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як вибирати тип кузова автомобіля.