Что сделать, чтобы фары авто светили лучше: несколько простых решений

Очень горячих ночных драйверов мы должны предупредить, что как бы им ни хотелось лучшего света, фары (и другая светотехника) на каждом современном автомобиле соответствуют единственным для большинства стран мира Правилам ЭЭК ООН №48. Это значит, что штатный свет новых автомобилей с технической и юридической точки зрения верен и желать что-то в нем улучшить – бесполезно. А кроме того, незаконная – и Украины это тоже касается (штраф согласно ПДД по ст. 122 КУаАП).

Но другое дело, когда речь идет о пожилых машинах с большим пробегом, чьи фары потеряли эффективность из-за определенных возрастных факторов. Работу их старых фар можно значительно улучшить, хотя, честно говоря, это не всегда имеет смысл с финансовой точки зрения.

Как можно улучшить свет фар

Есть несколько способов вернуть старым фарам их яркость – по крайней мере хотя бы частично. К какому варианту прибегать зависит от финансовых возможностей и причин, которые сделали оптику тусклой.

Смените лампы. И лампы-галогенки, и ксеноновые лампы тускнеют после наработки определенного количества часов. Так, в галогенках вольфрам, улетучиваясь из нити накаливания, оседает на колбе лампы изнутри и снижает ее прозрачность. В дуговых лампах ("ксенон") свет тускнеет из-за изменения состава газа в колбе лампы. Установите новые лампы. Особенно эффект будет заметен, если приобрести галогенки с повышенной отдачей: +50%, +100%, +130%. Но имейте в виду, что чем больше указан "плюс" процентов, тем меньше ресурс лампы. И не покупайте дешевые лампы, которые обеспечивают высокую яркость не за счет большего давления газа в колбе, а за счет повышенной потребляемой мощности – из-за этого плавятся пластиковые детали фары и контакты выключателей. Неплохой вариант – светодиодные лампы, выполненные в формате галогеновых Н4, Н7 и т.д. Но нужно выбирать только дорогие фирменные LED-лампы, соответствующие оптической системе галогеновых фар, иначе вы будете ослеплять всех на дороге, а нормального освещения все равно не получите.

И лампы-галогенки, и ксеноновые лампы тускнеют после наработки определенного количества часов. Так, в галогенках вольфрам, улетучиваясь из нити накаливания, оседает на колбе лампы изнутри и снижает ее прозрачность. В дуговых лампах ("ксенон") свет тускнеет из-за изменения состава газа в колбе лампы. Установите новые лампы. Особенно эффект будет заметен, если приобрести галогенки с повышенной отдачей: +50%, +100%, +130%. Но имейте в виду, что чем больше указан "плюс" процентов, тем меньше ресурс лампы. И не покупайте дешевые лампы, которые обеспечивают высокую яркость не за счет большего давления газа в колбе, а за счет повышенной потребляемой мощности – из-за этого плавятся пластиковые детали фары и контакты выключателей. Неплохой вариант – светодиодные лампы, выполненные в формате галогеновых Н4, Н7 и т.д. Но нужно выбирать только дорогие фирменные LED-лампы, соответствующие оптической системе галогеновых фар, иначе вы будете ослеплять всех на дороге, а нормального освещения все равно не получите. Разберитесь с отражателем (рефлектором) . Проверьте, не потеряло ли прежний блеск зеркальное покрытие рефлектора. Если да, отражатель или всю фару придется менять. Но может случиться, что зеркало просто запачкалось. Просто помойте его теплой водой с каплей жидкого мыла, но ни в коем случае не протирайте – зеркальное покрытие легко стирается.

. Проверьте, не потеряло ли прежний блеск зеркальное покрытие рефлектора. Если да, отражатель или всю фару придется менять. Но может случиться, что зеркало просто запачкалось. Просто помойте его теплой водой с каплей жидкого мыла, но ни в коем случае не протирайте – зеркальное покрытие легко стирается. Стекло . К сожалению, на нынешних фарах часто стекло – совсем не стекло, а пластик. Который от возраста покрывается царапинами, становится не таким прозрачным и желтоватым. Помочь проблеме можно полировкой, но она должна быть либо неглубокой, либо – с последующим восстановлением лакового слоя, который при полировке часто стирается.

. К сожалению, на нынешних фарах часто стекло – совсем не стекло, а пластик. Который от возраста покрывается царапинами, становится не таким прозрачным и желтоватым. Помочь проблеме можно полировкой, но она должна быть либо неглубокой, либо – с последующим восстановлением лакового слоя, который при полировке часто стирается. Проводка . Проблема, типичная для отдельных моделей или очень старых машин – окислении и коррозия в соединениях проводки. Повышенное сопротивление в таком месте "сажает" напряжение. Поэтому фары (а часто одна из них) светят словно вполсили, с желтым оттенком. Места соединений проводки, штекеры и клеммники следует разобрать, промыть и зачистить. Часто проблема кроется в соединениях массы – ее проволоку нужно проверить на наличие ржавчины в местах присоединения.

Кратко

Если есть возможность, фары, которыми вы недовольны, прежде всего, лучше показать специалистам. Они проверят два основных параметра фары – правильность луча и яркость. Луч обычно можно скорректировать регулировкой, а вот за яркость придется бороться одним из вышеупомянутых способов.