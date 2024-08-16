Что сделать, чтобы фары авто светили лучше: несколько простых решений

Таков уже сложившийся парадокс, что фары большинства массовых моделей не отвечают их динамическим возможностям. Из-за малой освещенной зоны в темное время суток нам приходится существенно снижать среднюю скорость движения. И еще хуже ситуация у владельцев автомобилей с большим пробегом. Но во многих случаях освещение можно улучшить.
О нескольких действенных мерах по улучшению головного света автомобиля читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и Motor и материалы Philips Automotive.
Очень горячих ночных драйверов мы должны предупредить, что как бы им ни хотелось лучшего света, фары (и другая светотехника) на каждом современном автомобиле соответствуют единственным для большинства стран мира Правилам ЭЭК ООН №48. Это значит, что штатный свет новых автомобилей с технической и юридической точки зрения верен и желать что-то в нем улучшить – бесполезно. А кроме того, незаконная – и Украины это тоже касается (штраф согласно ПДД по ст. 122 КУаАП).
Но другое дело, когда речь идет о пожилых машинах с большим пробегом, чьи фары потеряли эффективность из-за определенных возрастных факторов. Работу их старых фар можно значительно улучшить, хотя, честно говоря, это не всегда имеет смысл с финансовой точки зрения.
Есть несколько способов вернуть старым фарам их яркость – по крайней мере хотя бы частично. К какому варианту прибегать зависит от финансовых возможностей и причин, которые сделали оптику тусклой.
Если есть возможность, фары, которыми вы недовольны, прежде всего, лучше показать специалистам. Они проверят два основных параметра фары – правильность луча и яркость. Луч обычно можно скорректировать регулировкой, а вот за яркость придется бороться одним из вышеупомянутых способов.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.