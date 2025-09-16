Про що Зеленський говорив з фракцією СН: джерела розкрили деталі зустрічі

Про це РБК-Україна повідомили джерела у фракції СН.

За словами співрозмовників видання, зустріч Зеленського з фракцією тривала близько двох годин. Вона пройшла у форматі запитання - відповіді: парламентарі здебільшого ставили запитання президенту. На зустрічі було близько 150 нардепів.

Джерела уточнили, що значна частина обговорення стосувалася теми війни. Президент сказав, що Україна добивається гарантій безпеки, насамперед, у продовженні військової допомоги від союзників і підтримці армії.

Також, за словами Зеленського, є якісь сили в українському політикумі, які спробують через оточення президента США Дональда Трампа донести йому альтернативну точку зору, яка не в інтересах України.

Крім того, президент сказав, що він хоче якнайшвидшого припинення війни, однак має готуватися і до найгіршого сценарію - за цією логікою влада змушена закладати значний бюджет на фінансування "оборонки" та армії наступного року.

Співрозмовники розповіли, що інші теми обговорень стосувалися комунікації з головами ОВА, оскільки у чималої кількості нардепів від СН з ними непрості взаємини. Також порушувалися питання переселенців і дітей з особливими потребами.

Теми виборів або будь-яких нових кадрових перестановок не обговорювали.

Співрозмовники уточнили, що така зустріч була ініційована заради поліпшення комунікації з фракцією СН

При цьому нардепи домовилися з президентом про нову таку зустріч, вона відбудеться з 6 по 10 жовтня.