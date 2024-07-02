Що загрожує військовозобов'язаним, які не оновлять дані до 16 липня: пояснення експерта

Згідно з новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року, військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої персональні дані впродовж 60 днів.
РБК-Україна розповідає, кому та до якого числа потрібно оновити персональні дані, а також як можуть карати військовозобов'язаних, які ігнорують повістки та не приходять до ТЦК.
Оскільки новий мобілізаційний закон набув чинності 18 травня 2024 року, а оновити персональні дані українцям потрібно впродовж 60 днів, зробити це необхідно до 16 липня.
Актуалізувати інформацію про себе, згідно з чинним законодавством, потрібно:
Важливо, що дані у цей період повинні оновити всі - навіть ті, хто вже актуалізував інформацію раніше у 2024 році (до 18 травня).
Зробити це можна у кілька способів (кожен військовозобов'язаний має право обрати його сам):
Повістка - офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП, з метою:
Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.
Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна уточнила, що після 18 травня 2024 року суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:
"Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання", - додала експерт.
Якщо впродовж 5 днів цього не сталося, людині мають надіслати ще один документ - "вимогу".
"Це вже не рекомендація, а зобов'язання - прийти до військкомату", - наголосила юрист.
В іншому випадку представники ТЦК будуть вимушені звернутися до суду із заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину - як на ухилянта.
За словами адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариси Кісь, сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.
"Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення - неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка - виклик на іншу дату та неявка в цю дату - буде новим порушенням", - пояснила експерт.
Йдеться про те, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою - відсутні.
"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури - направлення повістки поштою - штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", - розповіла юрист.
Вона зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".
"І кожного разу - штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд дозволив збільшити бронь від мобілізації для чиновників та працівників держпідприємств.
Читайте також, на яких підставах можна отримати відстрочку під час війни.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", Army.gov.ua.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.