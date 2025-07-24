Що загрожує за відсутність військового квитка: адвокат пояснила наслідки

Немає військового квитка – штраф?

Фінансової відповідальності (штрафу) за відсутність військового квитка немає. Так само як немає відповідальності за те, що чоловіки можуть не носити з собою паспорт, каже адвокат. Але може бути адміністративне затримання на 72 години до з'ясування обставин.

"Особу мають право доставити до відділу поліції, скласти адміністративне затримання і мають право утримувати 72 години до з'ясування всіх обставин. Якщо військового квитка немає і він залишився вдома, його мають йому привезти. Якщо немає, то його мають доставити в ТЦК для виготовлення такого документа. Буває, що немає кому привезти такий документ. Наприклад, чоловік живе сам. Тоді я рекомендую відразу ж їхати в ТЦК і виготовляти такий документ", – пояснює вона.

За законом, зупиняти можуть виключно тільки працівники поліції. Вони ж можуть перевірити документи, які посвідчують особу, в тому числі – військово-обліковий документ. Якщо у людини його немає, можуть запитати, чи є, наприклад, фото цього документа. Якщо і цього немає, тоді за законом вони не зобов'язані, але мають право забрати для встановлення особи.

"Суто за законом, вимагати такі документи має тільки поліція. Втім, на практиці буває інакше, каже Тетяна Лєбєдєва.

"Працівникам ТЦК ви маєте право нічого не надавати. В більшості випадків працівники ТЦК ходять разом з поліцію: як правило, один-два поліцейських є у супроводі. Але в мене є клієнти, які швидко бігають, і кажуть: я не буду вам нічого показувати, викликайте поліцію. Розвертаються і тікають. Це те як часто буває на практиці", – каже вона.

Чи підійдуть документи з Резерв+ замість паперових

Паспорт із собою дійсно можна не носити, бо він "підтягується" в Дії. Але паперовий військово-обліковий документ має бути в наявності у 100%, зауважує Тетяна Лєбєдєва.

"Дуже багато клієнтів вважають: якщо у них на смартфоні є Резерв+, то більше нічого не треба. Але має бути ще ВОД (військово-обліковий документ – ред.) паперовий. Витяг з Резерву+ – це просто інформаційна довідка. Як показує практика, у нас є багато "художників", які можуть цей документ собі "намалювати" і ходять із цим по вулиці. Це все перевіряється швидко", – звертає увагу юрист.

Також буває, що навіть абсолютно легально вклеєні QR-коди не працюють.

"Навіть при мені мій клієнт сформував витяг з Резерву з QR-кодом, але цей QR-код не "пробивався". Тому й потрібен саме паперовий варіант", – каже вона.

Як має виглядати військово-обліковий документ

Військовий квиток у вигляді "книжечки" зазвичай мають ті, хто мав стосунок до армії, служив.

"Ті ж, хто не складав присягу, мають військово-обліковий документ у вигляді картки. На ньому обов'язково має бути печатка ТЦК і зазначені дані про те, коли особа була взята на облік, коли проходила ВЛК. Є випадки, коли клієнту видали таку картку у 2023 році, а далі він пройшов у 2024 році ВЛК, і йому вже видали нову. Тобто це такий документ можна виготовляти і не один раз, і щоразу приходити за новим", – зазначає співрозмовниця.

За її словами, коли є відстрочка від мобілізації або підстави для відстрочки, то проблем з отриманням військового квитка зазвичай у людей немає.

"Але якщо це, наприклад, чоловік 26 років ,в нього немає ні Резерву+, ні оновлених вчасно даних, ні підстав для отримання відстрочки, то при візиті до ТЦК та СП він фактично у 100% випадків буде мобілізований", – кажуть у компанії "Актум".