Що задумав Кремль? ЗМІ дізналися плани РФ щодо анексії окупованих територій України

Як пройшли "референдуми"

Псевдоголосування у Луганській, Херсонській, а також частинах Донецької та Запорізької областей тривало з 23 до 27 вересня. Окупаційні адміністрації вже прозвітували про результати:

у Луганській області за "приєднання" нібито проголосували 98,42% при явці 92,6%;

у Донецькій - нібито 99,92% при явці 97,51%;

у Запорізькій - нібито 93,11% при явці 85,4%;

у Херсонській - нібито 87,05% при явці 76,86%.

За даними "Медузи", у Путіна заздалегідь встановили планові показники для "референдумів".

Що далі

Після оголошення результатів окупаційні адміністрації попросили Путіна "приєднати" українські території до Росії. Згідно з чинним законодавством РФ, для цього є спеціальна процедура.

Спочатку Москва має визнати Херсонську та Запорізьку області нібито незалежними державами за прикладом лютневого рішення щодо окремих районів Донецької та Луганської областей. Потім президент та представники окупаційної влади підписують відповідні договори, після чого документи проходять так звану експертизу Конституційного суду РФ.

Рішення про включення нових територій мають схвалити Держдума та Рада Федерації, після чого на останньому етапі своє рішення оголосить сам Путін.

Що за термінами

Раніше передбачалося, що процедура анексії завершиться до 30 вересня, проте стало відомо, що сенатори не збиратимуться на засідання до жовтня. За словами спікера Державної думи В'ячеслава Володіна, засідання щодо "приєднання" українських територій відбудуться 3 та 4 жовтня.

"Володін, як завжди, готовий був бігти попереду паровоза і випереджати порядок денний, коли чіткого рішення про дати остаточного "приєднання" ще не було", - зазначив близьке до адміністрації президента Росії джерело "Медузи".

За даними видання "Комерсант", процедура анексії може тривати до 12 днів , і це набагато довше, ніж було з Кримом.

Чому Росія не поспішає з анексією

Співрозмовники "Медузи" зазначають, що у Путіна вирішили без потреби не квапити події, оскільки піар-ефект від анексії буде нульовим на тлі невдоволення мобілізацією. Нібито навіть у Кремлі чітко розуміють, що росіян ще не вдалося переконати, що нові території потрібні Росії.

Фото: Володимир Путін може ще поторгуватися і не анексувати всі території (GettyImages)

Водночас, за словами одного з джерел, зволікання може бути пов'язане з бажанням Кремля залишити зазор для переговорів з Україною та Заходом. Які можуть стосуватися статусу окупованих територій.

"У Кремлі можуть запропонувати залишити за Росією Крим, території "ДНР" та "ЛНР" у фактичних кордонах. Херсонська та Запорізька області можуть стати визнаними Росією державами, на території яких стоять російські війська. Це прийнятний для російської влади сценарій", - зазначив він.

У Путіна хочуть відставки Пушиліна та Пасічника

Після анексії територій розглядається можливість відставки ватажків окремих районів Донецької та Луганської областей Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Найімовірніше, вони стануть сенаторами, а їхні посади обіймуть росіяни.

За даними "Медузи", на цьому наполягає куратор Донбасу, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Крім того, не виключено, що анексовані території перетворять на окремий "федеральний округ", який очолить колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Мобілізація стала проблемою

Але головною проблемою на сьогодні для Кремля залишається невдоволення росіян мобілізацією. Результати закритого соцопитування не сподобалися російській владі, хоча точних цифр джерела не називають. Однак, за допомогою пропаганди на ТБ все ще розраховують збити народне обурення.

При цьому у Путіна очікувано скоригував плани з приводу заборони для чоловіків на виїзд з Росії.

"Недооцінили потік. Зараз закрити кордони дуже складно. На найпопулярніших КПП черги. Якщо закрити кордон, знадобляться тисячі силовиків: розчаровані люди можуть наважитися на прорив. А стільки зайвих силовиків зараз немає", - зазначив один із співрозмовників "Медузи".

Як вплине анексія на війну

Сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що війна продовжиться після незаконних "референдумів" та анексії, оскільки досі не вдалося захопити всю територію Донецької області.

"Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, що не всі території "ДНР" ще звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в кордонах 2014 року. Тому, як мінімум, треба звільнити всю територію "ДНР", - заявив він.