Що заборонено знімати та публікувати в воєнний час. Міноборони нагадало правила

Росія продовжує війну проти України й обстрілам піддаються мирні міста і селища. Наші захисники дають потужну відсіч ворогові на всіх напрямках і просять жителів країни не поширювати важливу інформацію в соціальних мережах - це небезпечно і може нашкодити їх боротьбі.
Що заборонено висвітлювати у воєнний час:
найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
кількість військових у частинах та підрозділах;
кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
умовні позначки обʼєктів.
Інформацію про:
операції, які проводять або планують;
систему охорони та оборони військових частин;
озброєння та техніка військових;
порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
збір розвідувальних даних;
переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
військові частини та їх тактику, методи дій;
унікальні операції та спосіб їх виконання;
ефективність радіоелектронної боротьби противника;
відкладені або скасовані операції;
зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Не публікуйте у соціальних мережах:
наслідки влучань ворожих ракет чи снарядів або моменти їх прольотів у небі, так ви допоможете ворогу коригувати вогонь;
час та місце "прильотів" (ні в публікаціях, ні в коментарях);
дані про роботу української ППО;
фото, де видно номери, особливі позначки й відмітки на знищеній або збитій ворожій техніці;
неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих.
Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів
Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.
Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків