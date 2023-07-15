Что запрещено снимать и публиковать в военное время. Минобороны напомнило правила

Россия продолжает войну против Украины и обстрелам подвергаются мирные города и селения. Наши защитники дают мощный отпор врагу по всем направлениям и просят жителей страны не распространять важную информацию в социальных сетях - это опасно и может навредить их борьбе.
Что запрещено освещать в военное время:
наименование частей и подразделений, а также их расположение;
количество военных в частях и подразделениях;
количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
условные отметки объектов.
Информацию о:
операции, которые производят или планируют;
систему охраны и обороны воинских частей;
вооружение и техника военных;
порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения);
сбор разведывательных данных;
перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);
воинские части и их тактику, методы действий;
уникальные операции и способ их выполнения;
эффективность радиоэлектронной борьбы противника;
отложенные или отмененные операции;
пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;
планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
информационно-психологические операции, проводящие или планирующие;
пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины
Не публикуйте в социальных сетях:
последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе, так вы поможете врагу корректировать огонь;
время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях);
данные о работе украинского ПВО;
фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике;
непроверенную информацию о потерпевших или погибших.
В то же время можно распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах.
Видео с совершением преступления – публикуйте на максимальную аудиторию.
Делайте перепосты официальных сообщений от органов власти и информацию об опровержении фейков