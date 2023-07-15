Что запрещено снимать и публиковать в военное время. Минобороны напомнило правила

Россия продолжает войну против Украины и обстрелам подвергаются мирные города и селения. Наши защитники дают мощный отпор врагу по всем направлениям и просят жителей страны не распространять важную информацию в социальных сетях - это опасно и может навредить их борьбе.

Что запрещено освещать в военное время:

наименование частей и подразделений, а также их расположение;

количество военных в частях и подразделениях;

количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

условные отметки объектов.

Информацию о:

операции, которые производят или планируют;

систему охраны и обороны воинских частей;

вооружение и техника военных;

порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения);

сбор разведывательных данных;

перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);

воинские части и их тактику, методы действий;

уникальные операции и способ их выполнения;

эффективность радиоэлектронной борьбы противника;

отложенные или отмененные операции;

пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;

планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);

информационно-психологические операции, проводящие или планирующие;

пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины

Не публикуйте в социальных сетях:

последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе, так вы поможете врагу корректировать огонь;

время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях);

данные о работе украинского ПВО;

фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике;

непроверенную информацию о потерпевших или погибших.

В то же время можно распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах.

Видео с совершением преступления – публикуйте на максимальную аудиторию.

Делайте перепосты официальных сообщений от органов власти и информацию об опровержении фейков

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