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Що заборонено знімати та публікувати в воєнний час. Міноборони нагадало правила

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Запорізька область, Субота 15 липня 2023 17:59
Що заборонено знімати та публікувати в воєнний час. Міноборони нагадало правила Фото: Міноборони нагадало про інформаційну тишу в соціальних мережах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Міноборони нагадали ЗМІ, блогерам та громадянам, які висвітлюють війну та армію про інформаційну гігієну в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Росія продовжує війну проти України й обстрілам піддаються мирні міста і селища. Наші захисники дають потужну відсіч ворогові на всіх напрямках і просять жителів країни не поширювати важливу інформацію в соціальних мережах - це небезпечно і може нашкодити їх боротьбі.

Що заборонено висвітлювати у воєнний час:

  • найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
  • кількість військових у частинах та підрозділах;
  • кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
  • умовні позначки обʼєктів.

Інформацію про:

  • операції, які проводять або планують;
  • систему охорони та оборони військових частин;
  • озброєння та техніка військових;
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
  • збір розвідувальних даних;
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
  • військові частини та їх тактику, методи дій;
  • унікальні операції та спосіб їх виконання;
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника;
  • відкладені або скасовані операції;
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Не публікуйте у соціальних мережах:

  • наслідки влучань ворожих ракет чи снарядів або моменти їх прольотів у небі, так ви допоможете ворогу коригувати вогонь;
  • час та місце "прильотів" (ні в публікаціях, ні в коментарях);
  • дані про роботу української ППО;
  • фото, де видно номери, особливі позначки й відмітки на знищеній або збитій ворожій техніці;
  • неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих.

Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів

Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.

Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків

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Війна Росії проти України
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