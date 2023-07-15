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Что запрещено снимать и публиковать в военное время. Минобороны напомнило правила

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Запорожская область, Суббота 15 июля 2023 17:59
Что запрещено снимать и публиковать в военное время. Минобороны напомнило правила Фото: Минобороны напомнило об информационной тишине в социальных сетях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Минобороны напомнили СМИ, блогерам и гражданам, которые освещают войну и армию об информационной гигиене в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Россия продолжает войну против Украины и обстрелам подвергаются мирные города и селения. Наши защитники дают мощный отпор врагу по всем направлениям и просят жителей страны не распространять важную информацию в социальных сетях - это опасно и может навредить их борьбе.

Что запрещено освещать в военное время:

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение;
  • количество военных в частях и подразделениях;
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
  • условные отметки объектов.

Информацию о:

  • операции, которые производят или планируют;
  • систему охраны и обороны воинских частей;
  • вооружение и техника военных;
  • порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения);
  • сбор разведывательных данных;
  • перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);
  • воинские части и их тактику, методы действий;
  • уникальные операции и способ их выполнения;
  • эффективность радиоэлектронной борьбы противника;
  • отложенные или отмененные операции;
  • пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;
  • планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
  • информационно-психологические операции, проводящие или планирующие;
  • пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины

Не публикуйте в социальных сетях:

  • последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе, так вы поможете врагу корректировать огонь;
  • время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях);
  • данные о работе украинского ПВО;
  • фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике;
  • непроверенную информацию о потерпевших или погибших.

В то же время можно распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах.

Видео с совершением преступления – публикуйте на максимальную аудиторию.

Делайте перепосты официальных сообщений от органов власти и информацию об опровержении фейков

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