Що їсти в дорозі, щоб не зголодніти, не переїсти і залишатися в тонусі

Чому важливо правильно харчуватися в дорозі?

Неправильне харчування під час подорожі може призвести до низки неприємних наслідків. Часто ми їмо від нудьги або через те, що пропускаємо основні прийоми їжі, а потім надолужуємо згаяне шкідливими снеками, що веде до переїдання.

Нова, незвична їжа, швидкі перекуси та нерегулярний режим можуть викликати травні розлади, як-от дискомфорт у шлунку, здуття, закрепи чи діарею. Надлишок цукру та простих вуглеводів призводить до різких стрибків рівня цукру в крові, викликаючи втрату енергії, втому та млявість.

Додаткові калорії від снеків та фастфуду швидко додають зайві кілограми. Особливо актуально для водіїв, адже перепади рівня цукру в крові та важкість у шлунку можуть знизити увагу та час реакції, впливаючи на концентрацію. Правильний підхід допоможе зберегти легкість та насолоджуватися кожним моментом подорожі.

Основи здорового перекусу в дорозі

Головний секрет ситості та енергії - це збалансовані перекуси, що містять усі три компоненти. Білки забезпечують тривале відчуття ситості, підтримують м'язи та метаболізм. Складні вуглеводи дають стабільну енергію, не викликаючи різких стрибків цукру в крові. А клітковина покращує травлення, допомагає контролювати апетит та нормалізує роботу кишківника.

Що взяти з собою в дорогу

Плануючи раціон у дорозі, орієнтуйтеся на продукти, які не потребують спеціальних умов зберігання (або їх мінімум), легко транспортуються та не залишають сміття.

Класикою здорового перекусу є фрукти та овочі. Обирайте ті, що добре зберігаються і зручні для їжі, як-от яблука, груші, банани, мандарини, виноград, морква, огірки, помідори черрі чи солодкий перець. Вони багаті на клітковину та вітаміни, чудово втамовують голод і дарують відчуття свіжості.

Чудовим джерелом здорових жирів, білка та клітковини є горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю, гарбузове або соняшникове насіння (несолоне) - це ситний і компактний варіант. Пам'ятайте, що порція має бути невеликою - жменя, щоб уникнути надлишку калорій.

Сухофрукти на кшталт кураги, чорносливу, фініків чи родзинок є джерелом швидкої енергії та клітковини. Однак вони дуже калорійні, тому споживайте їх у помірних кількостях, краще поєднуючи з горіхами для збалансованого перекусу.

На відміну від звичайного хліба, цільнозернові хлібці або крекери містять більше клітковини та складних вуглеводів, що дає тривале насичення. Їх можна доповнити шматочком сиру (якщо є можливість зберігати в термосумці) або невеликим пакетиком арахісової пасти.

Якщо у вас є термосумка, натуральні йогурти або кефір стануть чудовим вибором. Білок і пробіотики покращать травлення та дадуть ситість. Обирайте продукти без доданого цукру. Відварені яйця також легко готуються, зручно транспортуються і є чудовим джерелом білка.

Якщо ви впевнені у складі, якісні протеїнові батончики можуть бути швидким та зручним варіантом. Обирайте батончики з низьким вмістом цукру та високим вмістом білка та клітковини. Замість купованих, краще приготувати домашні сендвічі або роли. Використовуйте цільнозерновий хліб чи лаваш, відварену курку/індичку, листовий салат, огірок, помідор – це буде набагато ситніше і корисніше за фастфуд.

Чого уникати в дорозі?

Деякі продукти краще залишити вдома або купувати їх вкрай рідко. Солодкі газовані напої та соки містять багато цукру, є джерелом порожніх калорій, викликають швидкий стрибок цукру в крові та відчуття голоду.

Чіпси, сухарики, снеки багаті на сіль, жири та прості вуглеводи, викликають спрагу та не дають тривалого насичення. Шоколадні батончики та цукерки дають швидку енергію, але потім призводять до різкого спаду. Фастфуд, як правило, жирний, калорійний і не містить достатньої кількості поживних речовин.