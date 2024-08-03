UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що їсти донорам перед здачею крові: рекомендації від МОЗ

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Донорство крові є життєво важливою справою, що рятує життя цивільних і військових. Якщо у вас немає протипоказань, важливо раз на кілька місяців здавати кров.

Перед донацією необхідно дотримуватися певного харчового режиму, щоб забезпечити безпеку та якість крові. Навіть маленький горішок чи дрібний смаколик, з'їдений перед здачею, може вплинути на показники крові, через що донорство може бути неможливим.

Що рекомендують їсти перед донацією крові?

У день донації пийте багато води, солодкого чаю або компоту із сухофруктів.

За кілька годин до здачі крові з’їжте легкий сніданок: варені крупи на воді чи макарони без вершкового масла. Можна також з'їсти хліб, сушку, домашні сухарі, вівсяне печиво.

Дозволено нежирну пропарену рибу та відварене м'ясо. Проте деякі центри крові просять відмовитися від м'яса та риби вже напередодні донації – уточніть це, коли плануватимете здавати кров.

Важливо пити достатньо рідини до і після донації. Корисно збільшити споживання продуктів з високим вмістом заліза та вітаміну С.

Що не варто їсти перед донацією?

Їжа, алкоголь чи ліки можуть вплинути на певні показники крові, тому радимо відмовитися від деяких продуктів.

За три доби:

  • Чорниця.

За дві доби:

  • Копченості, гостра, пряна та смажена їжа.
  • Буряк.
  • Чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади.
  • Алкоголь, енергетичні напої.

За півтори доби:

  • Ковбасні вироби.

За добу до донації:

  • Молочні продукти та яйця.
  • Горіхи, фініки та банани.
  • Соління.

Докладніше про те, як підготуватись та як часто можна здавати компоненти крові - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
донориМінстерство охорони здоров'я України