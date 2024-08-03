Що їсти донорам перед здачею крові: рекомендації від МОЗ

Перед донацією необхідно дотримуватися певного харчового режиму, щоб забезпечити безпеку та якість крові. Навіть маленький горішок чи дрібний смаколик, з'їдений перед здачею, може вплинути на показники крові, через що донорство може бути неможливим.

Що рекомендують їсти перед донацією крові?

У день донації пийте багато води, солодкого чаю або компоту із сухофруктів.

За кілька годин до здачі крові з’їжте легкий сніданок: варені крупи на воді чи макарони без вершкового масла. Можна також з'їсти хліб, сушку, домашні сухарі, вівсяне печиво.

Дозволено нежирну пропарену рибу та відварене м'ясо. Проте деякі центри крові просять відмовитися від м'яса та риби вже напередодні донації – уточніть це, коли плануватимете здавати кров.

Важливо пити достатньо рідини до і після донації. Корисно збільшити споживання продуктів з високим вмістом заліза та вітаміну С.

Що не варто їсти перед донацією?

Їжа, алкоголь чи ліки можуть вплинути на певні показники крові, тому радимо відмовитися від деяких продуктів.

За три доби:

Чорниця.

За дві доби:

Копченості, гостра, пряна та смажена їжа.

Буряк.

Чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади.

Алкоголь, енергетичні напої.

За півтори доби:

Ковбасні вироби.

За добу до донації: