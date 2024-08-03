Что есть донорам перед сдачей крови: рекомендации от Минздрава

Перед донацией необходимо придерживаться определенного пищевого режима, чтобы обеспечить безопасность и качество крови. Даже маленький орешек или мелкое лакомство, съеденное перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным.

Что рекомендуют есть перед донацией крови?

В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.

За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.

Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.

Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.

Что не стоит есть перед донацией?

Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.

Через трое суток:

Черника.

Через двое суток:

Копченость, острая, пряная и жареная пища.

Свекла.

Чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие соусы и маринады.

алкоголь, энергетические напитки.

Через полтора суток:

Колбасные изделия.

В сутки до донации: