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Что есть донорам перед сдачей крови: рекомендации от Минздрава

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Донорство крови является жизненно важным делом, спасающим жизни гражданских и военных. Если у вас нет противопоказаний, важно раз в несколько месяцев сдавать кровь.

Перед донацией необходимо придерживаться определенного пищевого режима, чтобы обеспечить безопасность и качество крови. Даже маленький орешек или мелкое лакомство, съеденное перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным.

Что рекомендуют есть перед донацией крови?

В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.

За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.

Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.

Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.

Что не стоит есть перед донацией?

Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.

Через трое суток:

  • Черника.

Через двое суток:

  • Копченость, острая, пряная и жареная пища.
  • Свекла.
  • Чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие соусы и маринады.
  • алкоголь, энергетические напитки.

Через полтора суток:

  • Колбасные изделия.

В сутки до донации:

  • Молочные продукты и яйца.
  • Орехи, финики и бананы.
  • Соленья.

Подробнее о том, как подготовиться и как часто можно сдавать компоненты крови – читайте в материале РБК-Украина.

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донориМинистерство здравоохранения Украины