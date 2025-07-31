Що впливає на долар і євро та якими будуть курси в серпні: прогноз банкіра

"За базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: суттєвих перекосів у співвідношенні попиту та пропозиції не прогнозується", - сказав він.

За його прогнозом, у серпні курси валют будуть такими:

Долар: у межах 41,8-42,4 гривень (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%).

Євро: 48,5-50 гривень із поправкою на глобальні тренди

Чинники, що впливатимуть на курс

Стратегія НБУ. Регулятор, як і раніше, здійснюватиме валютні інтервенції, щоби уникати різких курсових змін. Обсяги продажу валюти з резервів можуть сягнути 3 млрд доларів. Такий рівень достатній, щоб утримувати рівновагу навіть у разі зростання попиту до +15% відносно пропозиції, вважає Лєсовий.

Фінансова допомога партнерів. Цьогоріч обсяг очікуваної зовнішньої підтримки може сягнути 55 млрд. Вона фактично перекриває бюджетний дефіцит (38 млрд доларів) і створює певний запас на 2026 рік. Однак у фокусі не лише поточні надходження, а й переговори на 2026 рік. Попередні оцінки на 2026 рік - це допомога на рівні 38-40 млрд доларів.

Економічні цикли: від жнив до опалення. Аграрії в серпні продаватимуть більше валюти - для купівлі техніки, пального, логістики. Це може короткочасно збільшити пропозицію доларів. Але з наближенням холодів ближче до початку осені спрацює протилежний чинник: закупівля газу й вугілля. Таким чином, аграрна валютна пропозиція і потреба в закупівлі енергоносіїв можуть взаємно врівноважити одне одного, сказав банкір.

Воєнні ризики: ситуативний тиск емоцій. Обстріли, загострення на фронті - все це може створювати ситуативний попит на валюту з боку населення. Проте досвід останніх років доводить, що ажіотаж зазвичай нетривалий, і ринок повертається до звичних обрисів, зазначив банкір.

"Гривня в серпні може бути досить стабільною. Дії НБУ, потужна міжнародна допомога та сезонні фактори стримуватимуть ризики різкого збільшення вартості долара. Проте найменш передбачуваним залишається курс євро, що залежить від зовнішніх чинників", - констатував Лєсовий.