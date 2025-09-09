Що вплинуло на рейтинг Трампа: експерт дав пояснення

Як розповів виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, найбільш негативний вплив на рейтинг мали торгівельні тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа.

Також ударом по іміджу став ухвалений президентом так званий "Один великий прекрасний законопроєкт", який, за словами Епштейна, був надзвичайно дорогим: він передбачав податкові пільги для заможних американців та скорочення допомоги для бідних.

Щодо міграційної політики, експерт відзначив, що на початку другого терміну більшість американців підтримувала жорсткі заходи проти імміграції.

Втім, згодом ситуація змінилася через зловживання з боку правоохоронців.

"Потворний, нелюдський спосіб, у який це було реалізовано, зокрема розширення ICE (агентства з контролю за імміграцією), виявився непопулярним, і рівень підтримки Трампа з цього питання знизився. Водночас це не стало вирішальним переломом, оскільки думки суспільства залишаються доволі розділеними", - зазначив Епштейн.