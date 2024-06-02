Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ
Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин та людей, яке може призвести до летальних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".
Захворювання є небезпечним через те, що вражає центральну нервову систему людини. У разі відсутності допомоги й своєчасного лікування - летальність сказу сягає 100%.
Джерелом і збудником захворювання є усі теплокровні тварини. Інфікуватися можна через:
- укус;
- подряпину та мікроушкодження шкіри;
- потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.
Інкубаційний період у людини триває від 7 днів до 3 місяців. За певних умов - від 1 до 3 років. Першими симптомами є поколювання та свербіння в місці укусу. Зокрема можуть виникнути симптоми, які нагадують грип. Вже через декілька днів розвиваються інші неврологічні симптоми:
- дратівливість та агресивність;
- хаотичні рухи та збудження;
- розгубленість, галюцинації;
- м’язові спазми і незвичайні пози;
- судоми;
- слабкість або параліч (коли людина не може перемістити частину тіла);
- надзвичайна чутливість до яскравого світла, звуків або дотику;
- вироблення надміру слини, м’язові спазми в горлі, утруднене ковтання;
- страх задихнутися, гідрофобія (водобоязнь).
На стадії виражених неврологічних симптомів, шанси врятувати пацієнта є дуже низькими.
Для захисту від хвороби необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень з 5 уколів:
- 0-й день (день звернення до лікаря);
- 3-й;
- 7-й;
- 14-й;
- 28-й.
"Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі проведеного курсу щеплень при ранньому та негайному зверненні за медичною допомогою та розпочатому курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення", - пояснює "Центр громадського здоров'я".
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про рак шийки матки, який є четвертою за поширеністю хворобою серед жінок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.