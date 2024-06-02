Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ

Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин та людей, яке може призвести до летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".

Захворювання є небезпечним через те, що вражає центральну нервову систему людини. У разі відсутності допомоги й своєчасного лікування - летальність сказу сягає 100%.

Джерелом і збудником захворювання є усі теплокровні тварини. Інфікуватися можна через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

Інкубаційний період у людини триває від 7 днів до 3 місяців. За певних умов - від 1 до 3 років. Першими симптомами є поколювання та свербіння в місці укусу. Зокрема можуть виникнути симптоми, які нагадують грип. Вже через декілька днів розвиваються інші неврологічні симптоми:

дратівливість та агресивність;

хаотичні рухи та збудження;

розгубленість, галюцинації;

м’язові спазми і незвичайні пози;

судоми;

слабкість або параліч (коли людина не може перемістити частину тіла);

надзвичайна чутливість до яскравого світла, звуків або дотику;

вироблення надміру слини, м’язові спазми в горлі, утруднене ковтання;

страх задихнутися, гідрофобія (водобоязнь).

На стадії виражених неврологічних симптомів, шанси врятувати пацієнта є дуже низькими.

Для захисту від хвороби необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень з 5 уколів:

0-й день (день звернення до лікаря);

3-й;

7-й;

14-й;

28-й.

"Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі проведеного курсу щеплень при ранньому та негайному зверненні за медичною допомогою та розпочатому курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення", - пояснює "Центр громадського здоров'я".