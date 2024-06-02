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Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ

Неділя 02 червня 2024 19:31
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Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ Фото: що відомо про сказ та як вберегти себе від нього (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин та людей, яке може призвести до летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".

Захворювання є небезпечним через те, що вражає центральну нервову систему людини. У разі відсутності допомоги й своєчасного лікування - летальність сказу сягає 100%.

Джерелом і збудником захворювання є усі теплокровні тварини. Інфікуватися можна через:

  • укус;
  • подряпину та мікроушкодження шкіри;
  • потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

Інкубаційний період у людини триває від 7 днів до 3 місяців. За певних умов - від 1 до 3 років. Першими симптомами є поколювання та свербіння в місці укусу. Зокрема можуть виникнути симптоми, які нагадують грип. Вже через декілька днів розвиваються інші неврологічні симптоми:

  • дратівливість та агресивність;
  • хаотичні рухи та збудження;
  • розгубленість, галюцинації;
  • м’язові спазми і незвичайні пози;
  • судоми;
  • слабкість або параліч (коли людина не може перемістити частину тіла);
  • надзвичайна чутливість до яскравого світла, звуків або дотику;
  • вироблення надміру слини, м’язові спазми в горлі, утруднене ковтання;
  • страх задихнутися, гідрофобія (водобоязнь).

На стадії виражених неврологічних симптомів, шанси врятувати пацієнта є дуже низькими.

Для захисту від хвороби необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень з 5 уколів:

  • 0-й день (день звернення до лікаря);
  • 3-й;
  • 7-й;
  • 14-й;
  • 28-й.

"Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі проведеного курсу щеплень при ранньому та негайному зверненні за медичною допомогою та розпочатому курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення", - пояснює "Центр громадського здоров'я".

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про рак шийки матки, який є четвертою за поширеністю хворобою серед жінок.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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