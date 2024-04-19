Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3

Що відомо про систему С-200 та що ще вона могла збити, крім Ту-22М3, - в матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про С-200

С-200 - це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії. Його перші версії були розроблені ще у 1960-х роках в СРСР. На початку розробки вони мали радіус у 160 кілометрів.

На озброєння радянської армії він був поставлений у 1967 році і з того часу комплекс зазнав багатьох модифікацій. Радянські розробники комплексу планували, що С-200 будуть збивати американські стратегічні бомбардувальники - носії ядерної зброї. Адже менші та не такі помітні цілі комплексу ліквідувати було важче. Тому було розроблено наступні покоління установки - С-300 та С-400.

Комплекс С-200 мав доволі непогані показники по дальності і висотності. Однак він мав і недоліки - він розміщувався не на вантажному автомобілі, а на стаціонарній платформі. Цю платформу можна переміщати лише спеціальним майданчиком по рейках.

Комплекс оснащений зенітною керованою ракетою 5В28. Вона працює на токсичному рідкому паливі та має гігантські розміри - довжина ракети майже 11 метрів, а вага 7-8 тонн. Для порівняння - ракета МІМ-104 до ППО Patriot має довжину 5 метрів та важить близько тонни.

Характеристики ракети:

має довжину 11 м і стартову масу 7,1 т, з них 3 т припадає на прискорювачі (для С-200В);

швидкість польоту ракети: 700-1200 м/с, залежно від дальності;

висота зони ураження: від 300 м до 27 км для ранніх, і до 40,8 км для пізніх моделей;

глибина зони ураження: від 7 км до 200 км для ранніх, і до 255 км для пізніх модифікацій.

Скільки С-200 має Україна

Україна мала 5, а за іншими даними 6, дивізіонів С-200, які захищали небо над всією територією країни. До складу кожного дивізіону зазвичай входить одна батарея з 6 пускових установок.

Але у 2013 році, під час президентства Віктора Януковича, ЗРК були зняті з озброєння української армії через їхню "моральну та фізичну застарілість". Тоді було демонтовано пускові майданчики, а ракети - законсервовано на зберігання.

ГУР модернізувало С-200

19 квітня 2024 року Україна за допомогою С-200 змогла ліквідувати російський літак Ту-22М3. За даними джерел РБК-Україна, це стало можливим завдяки ЗРК С-200, який було модифіковано фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, відомо, що ворожий літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від території України. При цьому у ГУР зазначили, що Ту-22-М3 було ліквідовано тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У 2018 році тодішній перший заступник міністра оборони Іван Руснак заявив, що Україна повертає С-200 у своє озброєння. Тоді він розповів, що проблем із зенітними ракетами немає, як і з токсичним рідким паливом до них. Однак затримка у відновленні С-200 пов'язана із відсутністю кабелів, необхідні для пускових майданчиків.

"Для відновлення С-200 дійсно треба десь до року. У нас є ракети. У нас проблема в кабельному господарстві для системи С-200", – сказав він в інтерв'ю профільному виданню Defense Express.

За словами колишнього заступника начальника генштабу ЗСУ, який був відповідальний за систему ППО, Ігоря Романенка у коментарі ВВС, українські військові на тренуваннях вдало відпрацьовували застосування ракети С-200 саме по наземних цілях.

"Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань більше 600 км. Я сам був свідком цього", - сказав він.

Варто зауважити, що Україна мала у своєму розпорядженні модифікації С-200 із заявленою дальністю удару по повітряних цілях 250-300 км. Однак останні події свідчать про те, що комплекси вдалося модифікувати та збільшити дальність льоту до 500-600 км.

При цьому нюансом є те, що для захоплення цілі у повітрі С-200 має використовувати великий і потужний радар.

Детальніше про знищений бомбардувальник та ракети читайте в нашому матеріалі "Україна вперше знищила літак Ту-22М3 та ракети Х-22: що про них відомо".