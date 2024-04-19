Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3

Что известно о системе С-200 и что еще она могла сбить, кроме Ту-22М3, - в материале РБК-Украина.

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Что известно о С-200

С-200 - это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Его первые версии были разработаны еще в 1960-х годах в СССР. В начале разработки они имели радиус в 160 километров.

На вооружение советской армии он был поставлен в 1967 году и с тех пор комплекс претерпел множество модификаций. Советские разработчики комплекса планировали, что С-200 будут сбивать американские стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия. Ведь меньшие и не такие заметные цели комплекса ликвидировать было труднее. Поэтому были разработаны следующие поколения установки - С-300 и С-400.

Комплекс С-200 имел довольно неплохие показатели по дальности и высотности. Однако он имел и недостатки - он размещался не на грузовом автомобиле, а на стационарной платформе. Эту платформу можно перемещать только специальной площадкой по рельсам.

Комплекс оснащен зенитной управляемой ракетой 5В28. Она работает на токсичном жидком топливе и имеет гигантские размеры - длина ракеты почти 11 метров, а вес 7-8 тонн. Для сравнения - ракета МИМ-104 к ПВО Patriot имеет длину 5 метров и весит около тонны.

Характеристики ракеты:

имеет длину 11 м и стартовую массу 7,1 т, из них 3 т приходится на ускорители (для С-200В);

скорость полета ракеты: 700-1200 м/с в зависимости от дальности;

высота зоны поражения: от 300 м до 27 км для ранних и до 40,8 км для поздних моделей;

глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних и до 255 км для поздних модификаций.

Сколько С-200 имеет Украина

Украина имела 5, а по другим данным 6, дивизионов С-200, которые защищали небо над всей территорией страны. В состав каждого дивизиона обычно входит одна батарея из 6 пусковых установок.

Но в 2013 году, во время президентства Виктора Януковича, ЗРК были сняты с вооружения украинской армии из-за их "моральной и физической устарелости". Тогда были демонтированы пусковые площадки, а ракеты - законсервированы на хранение.

ГУР модернизировало С-200

19 апреля 2024 года Украина с помощью С-200 смогла ликвидировать российский самолет Ту-22М3. По данным источников РБК-Украина, это стало возможным благодаря ЗРК С-200, который был модифицирован специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины.

В частности, известно, что вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от территории Украины. При этом в ГУР отметили, что Ту-22-М3 был ликвидирован теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В 2018 году тогдашний первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что Украина возвращает С-200 в свое вооружение. Тогда он рассказал, что проблем с зенитными ракетами нет, как и с токсичным жидким топливом к ним. Однако задержка в восстановлении С-200 связана с отсутствием кабелей, необходимых для пусковых площадок.

"Для восстановления С-200 действительно надо где-то до года. У нас есть ракеты. У нас проблема в кабельном хозяйстве для системы С-200", - сказал он в интервью профильному изданию Defense Express.

По словам бывшего заместителя начальника генштаба ВСУ, который был ответственен за систему ПВО, Игоря Романенко в комментарии ВВС, украинские военные на тренировках удачно отрабатывали применение ракеты С-200 именно по наземным целям.

"Такие ракеты запускали у нас на полигонах, и они летели на расстояние более 600 км. Я сам был свидетелем этого", - сказал он.

Стоит заметить, что Украина располагала модификации С-200 с заявленной дальностью удара по воздушным целям 250-300 км. Однако последние события свидетельствуют о том, что комплексы удалось модифицировать и увеличить дальность полета до 500-600 км.

При этом нюансом является то, что для захвата цели в воздухе С-200 должен использовать большой и мощный радар.

Подробнее об уничтоженном бомбардировщике и ракетах читайте в нашем материале "Украина впервые уничтожила самолет Ту-22М3 и ракеты Х-22: что о них известно".