Що відомо про секретний дрон, який атакував НПЗ у Рязані

Що відомо про "Лютий"

На даний час інформації про цей дрон досить не багато. Як пише Defense Express, відомо лише те, що дальність польоту цього дрону до 1000 кілометрів та маса бойової частини - 75 кілограмів.

Зовнішньо він може нагадувати Bayraktar TB2, але це лише на перший погляд. Бо, судячи з розміру двигуна, "Лютий" значно менший. Раніше Defense Express вказував, що цей дрон більше схожий на проміжний варіант між Bayraktar TB2 та PD-2 від UkrSpecSystems.

Модель дрону, зокрема, показали в листопаді 2023 року.

Тоді заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр показала фото цього дрону.

До цього знімки опублікував "Укроборонпром". Журналісти "Фокусу" розгледіли на них два написи: "Лютий 02", ймовірно, назва, і напис церковнослов'янською "Аз воздам". Також на безпілотнику видно герб України, стилізований під птаха.

Використовується вже не вперше

Раніше "Лютий", як припускає Defense Express, ймовірно, був помічений під час атаки на авіазавод в Таганрогу 9 березня 2024 року. І під час удару по стратегічно важливому металургійному комбінаті в Ліпєцьку наприкінці лютого 2024 року.

Атаки дронів у Росії

У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

Зазначимо, що дрони атакують об'єкти в Росії вже другу ніч поспіль. Так, уночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано прольоти безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Тоді Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці.