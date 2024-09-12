Що відомо про план перемоги Зеленського та чи може війна з РФ закінчитися вже восени

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План перемоги готовий. Чому його спочатку представлять Байдену

На прес-конференції 27 серпня Зеленський сказав, що план перемоги готовий. Але одразу уточнив, що представить його президенту США Джо Байдену. "Від нього залежить успішність плану - чи дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані", - пояснив він.

Також план покажуть кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Очікується, що зустрічі відбудуться у рамках поїздки Зеленського на Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, чергова сесія якої розпочалася днями. Її центральною подією стануть дебати Тижня високого рівня з 24 вересня.

Головний момент - змусити Росію завершити війну на справедливих для України умовах. Деталі недоступні для широкого загалу. Хоча частково план уже обговорювався із американськими конгресменами на форумі в Італії.

Тема є особливо актуальною для заокеанських партнерів. Ще навесні, коли ухвалювався закон про багатомільярдну допомогу, Байдена зобов'язали подати стратегію перемоги України. На початку тижня стало відомо, що Білий дім надіслав секретну доповідь Конгресу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що план пов'язаний із 10 пунктами "формулами миру", які неодноразово демонструвалися раніше. Причому формула ширша, оскільки в її рамках враховуються інтереси як самої України, так і поза її межами.

Щодо плану перемоги, то спочатку треба з'ясувати, наскільки він взагалі реалізований.

"Україна може відпрацювати пункти, розкласти по поличках. Але в більшості випадків кожен із них так чи інакше буде зав'язаний на допомозі США. Тому такі консультації потрібні", - пояснює експерт.

За його словами, якщо він містить силовий вплив на Росію, слід визначити, чи підтримають це союзники. Те саме стосується можливих мирних переговорів, кроків у дипломатичному, фінансових секторах або якихось контрнаступальних дій на фронті. "Тому справді треба безпосередньо Джо Байдену продемонструвати цей план", - додав Коваленко у розмові з РБК-Україна.

"4+1". Що відомо про план перемоги та його пункти

За словами Зеленського, план перемоги не враховує бажання чи небажання Росії завершити війну. "Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів. Або вони погоджуються, щоб Україна перемогла, або вони не готові до нашої перемоги, а лише до стримування Путіна", - сказав він.

Свою ініціативу президент умовно називає планом "4+1". Він містить чотири базові пункти та один додатковий (на післявоєнний період).

Один із них має визначити стратегічне місце України у структурі світової безпеки. Другий - є пакетом примусу Росії до завершення війни шляхом переговорів; третій пункт - економічний.

Важливим елементом є військова операція в Курській області, і, як заявив Зеленський, на цьому напрямі "вже щось зроблено". Власне, подати план перемоги він хоче саме за фактом успіхів на російській території.

Яку роль тут відіграє Курська операція? Вона виступає як фактор тиску, пояснює Коваленко.

"Перекидають росіяни туди війська? Так, і багато. Тобто це їхнє ослаблення у зоні бойових дій в Україні. Це і репутаційний удар. Зараз вони змушені перерозподіляти ресурси на Курську область. Не намагатися захопити більше в Україні, а починати звільняти свої території", - зазначив він.

Курська операція важлива і з тієї точки зору, що впливає на позиції Росії, які не відрізняються стабільністю. До того ж, вона показала, що в перспективі можуть бути й інші. "Що якщо буде Брянська операція? Бєлгородська? Або щось цікавіше? Все може статися несподівано", - підкреслив експерт.

Те, що противник перейшов у контрнаступ, на його думку, не суперечить логіці плану. Рано чи пізно війська РФ все одно б це зробили, тож українська сторона готувалася морально та фізично. У принципі, сьогодні це підтвердив і президент Зеленський. "Росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом", - заявив він на прес-конференції з литовським колегою Гітанасом Науседою.

Чи реально завершити війну з РФ уже восени

Тижнем раніше на зустрічі у форматі "Рамштайн" президент закликав союзників зробити все, щоб агресія Росії припинилася найближчими місяцями.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. У такий спосіб, який відновить надійний міжнародний порядок безпеки", - зазначив він.

Потім іспанське державне агентство EFE вийшло з публікацією про те, що план перемоги Зеленського має змусити РФ припинити війну цієї осені. Журналісти також вказують на підготовку другого Саміту миру, який має відбутися до кінця року. І, на відміну від першого, на нього мають запросити російських представників.

"З заяв Зеленського та інших українських представників стає ясно, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якнайбільше країн чинили тиск на Росію, щоб вона прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом", - пише EFE.

Як пояснює радник голови ОП Михайло Подоляк, президент каже про чітке розуміння, що треба робити. Наприклад, що стосується військового примусу - переносити війну на територію Росії та масштабувати. Для цього потрібна математично розрахована кількість відповідних інструментів.

В економічній складовій йдеться про те, що щорічно РФ витрачає на війну 200-300 млрд доларів. Треба позбавити її цих ресурсів, Москва має втрачати в економіці, а не активно продавати газ, нафту та будувати атомні станції за кордоном. Те саме стосується і дипломатичного компонента. Наприклад, якщо Китай зацікавлений у доступі до світових ринків, його слід переконати в тому, що доступ дорівнює відповідальності перед міжнародним правом. І якщо він хоче зберегти його, то має тиснути на Росію.

"Є інструменти, які, на мій погляд, приведуть до наступних речей. Перше - у Росії стане менше можливостей фінансувати війну... Сьогодні вона вважає, що веде максимально затратну війну, але може "досидіти"... до початку якогось фіктивного переговорного процесу, який означатиме, що… "ми (маються на увазі росіяни, - ред.) довго підписуватимемо якісь угоди, в цей час готуватимемо третій етап війни", - розповів Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

На питання про те, чи реально досягти цього ще восени, він запропонував виходити з позиції, що Росію потрібно додавлювати.

Олександр Коваленко зазначає, що з одного боку, Росія вже виснажена і не може воювати на рівні 2022-2023 років, але з іншого - впевнена, що утримає території і зможе захопити ще. Тому в жодному разі не зупинятиметься лише на умовах Зеленського.

Але її можна змусити капітулювати, вважає експерт. "Для цього має щось статися і це не дипломатичний шлях. Можливо, відкриття нового фронту за умови, що союзники вступляться за Україну. Але це нереальний план", - наголосив він.

Щодо можливості зупинити агресію восени, то протягом двох з половиною місяців треба завдати такої поразки Росії, від якої вона не зможе оговтатися. Але навряд чи щось схоже вдасться зробити в зоні бойових дій.

"Це міг би бути прорив на Крим з оточенням великої кількості військ на лівобережній частині Херсонської області, знищення логістики та ізоляція півострова. Що стало б справжнім стресом для РФ. Варіанти можуть бути різні, але дуже важко сказати, який можуть використати", - вважає Коваленко.

Питання в тому, чи здатна Україна на такі кроки найближчими тижнями. А з урахуванням "генетичної впертості" росіян, швидше за все, навіть коли з'явиться розуміння тотальної поразки, вони продовжать стояти на своєму. І з цієї точки зору план перемоги з прив'язкою до осені викликає як мінімум скепсис.

При підготовці тексту використовувалися заяви президента Володимира Зеленського, публікація іспанського агентства EFE, коментарі військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка та радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.